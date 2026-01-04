মির্জা ফখরুল আজ দুপুরে সিলেটে আসছেন
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সিলেট সফরে আসছেন। আজ রোববার দুপুরে তিনি সিলেট পৌঁছাবেন। সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফেরার পর এটি মির্জা ফখরুলের প্রথম সিলেট সফর।
মির্জা ফখরুল সিলেট সফরে হজরত শাহজালাল (রহ.) ও হজরত শাহপরান (রহ.)–এর মাজার জিয়ারত করবেন। এ সম্পর্কে আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘মূলত মাজার জিয়ারত করতে দলের মহাসচিব সিলেটে আসছেন। এর বাইরে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে সিলেটের উইন্ডসর হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেবেন মির্জা ফখরুল। পরে তাঁর ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে।’
স্থানীয় বিএনপি সূত্র জানায়, আজ বেলা আড়াইটার দিকে উড়োজাহাজে করে দলের মহাসচিবের সিলেটে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফেরার পর এটি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের প্রথম সিলেট সফর। জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এ নেতার সফরকে ঘিরে স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা লক্ষ করা যাচ্ছে।