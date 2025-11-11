জেলা

ঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল স্বামীর লাশ, চৌকির ওপর স্ত্রীর

প্রতিনিধি
কলাপাড়া, পটুয়াখালী
পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় নিজ বসতঘর থেকে এক দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার মহিপুর থানার ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের পেয়ারপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দম্পতি হলেন সিরাজউদ্দিন খান (৭৫) ও তাঁর স্ত্রী আকলিমা বেগম। সিরাজ উদ্দিন খানের বাড়ি পার্শ্ববর্তী মোয়াজ্জেমপুর গ্রামে হলেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে পেয়ারপুর গ্রামে বসবাস করতেন।

পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা যায়, পেয়ারপুর গ্রামসংলগ্ন আন্ধারমানিক নদে নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন সিরাজউদ্দিন। নদীর তীরে একটি ঝুপড়িতে তৃতীয় স্ত্রী আকলিমাকে নিয়ে বসবাস করতেন। আজ ফজরের নামাজে না যাওয়ায় স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা ভোর ৬টার দিকে ওই বাড়িতে খোঁজখবর নিতে যান। ঘরের সামনে গিয়ে অনেক ডাকাডাকি পর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে তাঁরা ভেতরে ঢোকেন। সেখানে চৌকির ওপর আকলিমা ও মেঝেতে সিরাজউদ্দিনের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা।

স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার দাবি, সিরাজউদ্দিনের গলার নিচে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে কালো দাগ ও আকলিমার শরীরে রক্তাক্ত আঘাতের চিহ্ন দেখেছেন।

এ বিষয়ে মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ হাসান প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনাস্থল থেকে স্বামী-স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ওই দম্পতির মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটনে ইতিমধ্যে কাজ করেছে সিআইডি।

