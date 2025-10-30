জেলা

শেষ কর্মদিবসে বিদ্যালয়েই মারা গেলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

প্রতিনিধি
রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
শেষ কর্মদিবসে বিদ্যালয়ে মৃত্যুবরণ করেন হামিন দামিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. ফজলুল করিমছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার এক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক চাকরিজীবনের শেষ কর্মদিবসে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বিদ্যালয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলার ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নের হামিন দামিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. ফজলুল করিম উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের মিরের দেউলমুড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. বেলাল হোসেন প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ৩১ অক্টোবর শুক্রবার তাঁর কর্মজীবনের শেষ দিন ছিল। সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় আজ বৃহস্পতিবার তাঁর শেষ কর্মদিবস। বিদ্যালয় চলাকালীন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর সহকর্মীরা স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ব্রহ্মগাছা ইউনিয়নের দৈবজ্ঞগাতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবু তাহের বলেন, ‘কর্মজীবনের শেষ দিনে তাঁর মৃত্যু আমাদের খুবই কষ্ট দিয়েছে। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। তিনি অবসরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। শেষে শুধু চাকরি থেকে নয়, জীবন থেকেই বিদায় নিলেন।’

রায়গঞ্জের সাবেক উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা (বর্তমানে তাড়াশ উপজেলায় কর্মরত) মো. রেজাউল করিম বলেন, মিরের দেউলমুড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ২০১৩ সালে জাতীয়করণ করার পর তিনি হামিন দামিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে এই বিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

