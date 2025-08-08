জেলা

রাজশাহীতে হিমাগারে ডাকাতির ঘটনায় মামলা

প্রতিনিধি
রাজশাহী
রাজশাহীতে ‘দেশ কোল্ডস্টোর’ নামের হিমাগারে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। গত বুধবারছবি: প্রথম আলো

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় দেশ কোল্ড স্টোরে (হিমাগার) ডাকাতির ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে মোহনপুর থানায় মামলাটি করেন হিমাগারের ব্যবস্থাপক আকবর আলী। এতে অজ্ঞাতনামা ৩০ থেকে ৩৫ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মোহনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতাউর রহমান বলেন, মামলায় সাড়ে তিন লাখ টাকার বেশি এবং যন্ত্রপাতি লুটপাটে ৬০ লাখ টাকার মতো ক্ষতি দেখানো হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনায় তদন্তে নেমেছে।

এর আগে গত বুধবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে দেশ কোল্ড স্টোরে ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

হিমাগার কর্তৃপক্ষ জানায়, ডাকাত দল মুখ ঢেকে ও পায়ে জুতা ছাড়া হিমাগারে প্রবেশ করে। প্রথমে নিরাপত্তারক্ষীদের ও পরে হিমাগারে থাকা শ্রমিকসহ ২৫ জনকে হাত-পা বেঁধে ফেলে। ভোর চারটা পর্যন্ত তারা হিমাগারে অবস্থান করে। এ সময় হিমাগারের পাওয়ার হাউস, প্রকৌশল বিভাগসহ বিভিন্ন জায়গায় রক্ষিত যন্ত্রাংশ ও ধাতবসামগ্রী লুট করে ডাকাতেরা। অফিসকক্ষ থেকে লুট করা হয় ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা। এ ছাড়া শ্রমিকদের কাছে থাকা দেড় লাখ টাকাও তারা নিয়ে নেয়। ভাঙচুর করা হয় অফিসকক্ষ ও আলমারি। পরে ভোর সাড়ে চারটার দিকে এক শ্রমিক হিমাগারের ব্যবস্থাপককে ফোন করে বিষয়টি জানান। পরে ভোরে মোহনপুর থানা-পুলিশসহ হিমাগার কর্তৃপক্ষ আসে। ওই হিমাগারে ১ লাখ ৮০ হাজার বস্তা আলু মজুত আছে।

দেশ কোল্ড স্টোরের ব্যবস্থাপক আকবর আলী বলেন, এ ঘটনায় ৩০ থেকে ৩৫ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা করা হয়েছে। মামলায় ৬৩ লাখ ৩৫ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি দেখানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে। কোল্ড স্টোর চালুর বিষয়ে তিনি বলেন, এখানে অনেক কৃষক ও ব্যবসায়ীর আলু রাখা আছে। গতকাল সকাল থেকে হিমাগার চালুর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। অনেক যন্ত্রাংশ দেশের বাইরের। স্থানীয়ভাবে কিছু যন্ত্রাংশ কিনে সেগুলো দিয়ে হিমাগার চালু করছেন। ইতিমধ্যে কাজ অনেক দূর এগিয়েছে।

