মুন্সিগঞ্জ জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতির ঝুলন্ত লাশ গাজীপুর থেকে উদ্ধার
মুন্সিগঞ্জ জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আক্কাস আলীর (৪৭) ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে গাজীপুর নগরের উত্তর ছায়াবীথি এলাকার হাক্কানী হাউজিংয়ের আবেদ প্লাজার পঞ্চম তলার একটি ফ্ল্যাট থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। গাজীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান আজ মঙ্গলবার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আক্কাস আলী মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার বাগ মামুদালী গ্রামের হাফেজ আলীর ছেলে। তিনি মুন্সিগঞ্জ জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি ছিলেন।
স্বজনদের বরাত দিয়ে ওসি মেহেদী হাসান জানান, আক্কাস আলী গাজীপুর শহরের উত্তর ছায়াবীথি হাক্কানী হাউজিংয়ের আবেদ প্লাজার পঞ্চম তলায় গোলাম মাওলার ফ্ল্যাটে থাকতেন। ১৫ থেকে ২০ দিন আগে তিনি ওই বাসায় বন্ধু জাহিদ হাসানের কাছে বেড়াতে আসেন। আক্কাস আলী মুন্সিগঞ্জ জেলায় ব্যবসা করতেন। তিনি মুন্সিগঞ্জ শহরের মেডিস্টার ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও রেনেসা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক ছিলেন। ব্যবসায়িক লোকসান ও ঋণগ্রস্ততার কারণে তিনি আর্থিক সংকটে পড়েন। এ নিয়ে প্রায়ই পরিবারের সঙ্গে ঝগড়া হতো। এর আগে তিনি দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।
ওসি মেহেদী হাসান বলেন, গতকাল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা পৌনে ৩টার মধ্যে কোনো একসময় তিনি ফ্ল্যাটে একা ছিলেন। তখন তিনি গলায় গামছা বেঁধে সিলিং ফ্যানে ঝুলে আত্মহত্যা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে আজ লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।