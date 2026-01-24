জেলা

রামুতে ‘শাহীন ডাকাত’ বাহিনীর দ্বিতীয় প্রধানকে গুলি করে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক
কক্সবাজার
কক্সবাজারের রামুতে দুর্বৃত্তের গুলিতে নিহত শফিউল আলমছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের রামুতে শফিউল আলম (৩২) নামের একজনকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তিনি আলোচিত ‘শাহীন ডাকাত’ বাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান সদস্য ছিলেন বলে পুলিশ জানায়। আজ শনিবার সকাল সাতটায় উপজেলার গর্জনিয়া ইউনিয়নের মাঝিরকাটা বেলতলী মসজিদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শফিউল আলম গর্জনিয়া ইউনিয়নের মাঝিরকাটা এলাকার মৃত আবদুল হাকিমের ছেলে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, পূর্বশত্রুতার জের ধরে আরেকটি ডাকাত দলের দুর্বৃত্তরা ঘর থেকে ডেকে বাইরে নিয়ে শফিউলকে গুলি করে পালিয়ে যায়।

ওসি মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া আরও জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। নিহত শফিউলের পরিবারের দাবি, সকালে নাশতা করার সময় মুঠোফোনে কেউ একজন কল করে শফিউল আলমকে ঘরের বাইরে নিয়ে যায়। এরপর গুলি করে শফিউলকে হত্যা করে পালিয়ে যায়, ঘটনাস্থলেই শফিউলের মৃত্যু হয়। গর্জনিয়া ফাঁড়ির এসআই মো. জুয়েল চৌধুরী বলেন, রহিম বাহিনীর সন্ত্রাসীদের ধরতে এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

