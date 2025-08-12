জয়পুরহাটে ভুয়া চালানে বাফার গুদামে সার তোলার চেষ্টা, ডিলারের ছেলে গ্রেপ্তার

জয়পুরহাটে ভুয়া চালানে বাফার গুদামে সার তোলার চেষ্টা, ডিলারের ছেলে গ্রেপ্তার
জয়পুরহাটে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার ভুয়া চালান দিয়ে বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশনের (বাফা) গুদাম থেকে সার তোলার সময় ডিলারের ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে গুদামের হিসাব কর্মকর্তা এস এম হাসানুর রহমান বাদী হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সদর থানায় মামলা করেন।
গ্রেপ্তার হাসিব আল মামুন (৩২) বিসিআইসি ডিলার মেসার্স মামুন ব্রাদার্সের মালিক মামুনুর রশিদের ছেলে। তাঁদের বাড়ি পাঁচবিবি উপজেলার গোপালপুর গ্রামে। হাসিব ঠিকাদারের প্রতিনিধি হিসেবে বাফার গুদাম থেকে সার উত্তোলন করতেন।
বাফার গুদাম ও মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গতকাল বিকেলে হাসিব আল মামুন সার উত্তোলন করতে বাফার গুদামে আসেন। তিনি জনতা ব্যাংকের দুটি শাখার সাড়ে ১৬ লাখ টাকার জমা ভাউচারের চালান দাখিল করেন। এর মধ্যে জনতা ব্যাংকের জয়পুরহাট শাখার সাড়ে ৭ লাখ টাকা ও পাঁচবিবি শাখার ৯ লাখ টাকার জমা ভাউচারের চালান। বাফারের হিসাব কর্মকর্তা এস এম হাসানুর রহমান শুধু জনতা ব্যাংকের জয়পুরহাট শাখার সাড়ে সাত লাখ টাকা জমার মুঠোফোনে খুদে বার্তা পান। জনতা ব্যাংকের পাঁচবিবি শাখার ৯ লাখ টাকা জমার খুদে বার্তা পাননি।
হাসিব আল মামুন দুটি জমা ভাউচারের চালানে দ্রুত সার নেওয়ার তাগাদা দিচ্ছিলেন। এতে হিসাব কর্মকর্তার সন্দেহ হয়। তিনি জনতা ব্যাংকের পাঁচবিবি শাখার ব্যবস্থাপকের কাছে ফোন করেন। ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক ৯ লাখ টাকার কোনো জমা ভাউচার এ শাখা থেকে ইস্যু করা হয়নি বলে তাঁকে জানান। পরে হাসিব আল মামুনকে বাফার গুদামে আটকে রাখা হয়। তিনি গুদাম কর্মকর্তাদের কাছে জালিয়াতির কথা স্বীকার করেন। রাত ১০টার দিকে তাঁকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।
জয়পুরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তামবিরুল ইসলাম বলেন, ভুয়া চালানে সার তোলা চেষ্টা করা হয়েছিল। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।