‘ভিক্ষুকের’ বাসায় পুলিশের অভিযান, ৪ ভরি সোনা ও সাড়ে চার লাখ টাকা উদ্ধার

‘ভিক্ষুকের’ বাসায় পুলিশের অভিযান, ৪ ভরি সোনা ও সাড়ে চার লাখ টাকা উদ্ধার
নিজেকে ভিক্ষুক পরিচয় দিতেন তসলিমা আক্তার (৩৫)। ভিক্ষাও করতেন তিনি। তবে কৌশলে বিভিন্ন এলাকা থেকে টাকা ও মালামাল চুরি করতেন। পুলিশ জানায়, ভিক্ষুক সেজে চুরি করাই ছিল তাঁর মূল পেশা।
তসলিমা বেগমের বাড়ি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায়। গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার কালিয়াইশ ইউনিয়নের পূর্ব কাঠগড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে লোহাগাড়া থানা-পুলিশ। তিনি মৃত জয়নাল আবেদীনের স্ত্রী। গ্রেপ্তারের পর তাঁর বাসা থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা ও চার ভরি সোনা উদ্ধার করা হয়।
লোহাগাড়া পুলিশের সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার খাদিজাতুল কোবরা নামে এক প্রবাসীর স্ত্রী লোহাগাড়া থেকে কক্সবাজারে যাওয়ার জন্য বাসস্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। ওই সময় কয়েকজন ভিক্ষুক তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইতে থাকেন। ভিক্ষুকদের কয়েকজন হঠাৎ নিজেদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা শুরু করে দেন। খাদিজাতুল বিষয়টির সমাধান করতে গেলে ভিক্ষুক তসলিমা কৌশলে খাদিজাতুলের কাঁধে থাকা ব্যাগের চেইন খুলে ২ ভরি ওজনের সোনা নিয়ে পালিয়ে যান। পরে গতকাল খাদিজাতুল কোবরা অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে লোহাগাড়া থানায় মামলা করেন।
জানতে চাইলে লোহাগাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহেদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, মামলা করার পরে লোহাগাড়া থানা-পুলিশ অভিযানে নামে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ, তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় আসামি শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার তসলিমা নামের ওই নারীকে আজ মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে চট্টগ্রাম কারাগারে পাঠানো হয়েছে।