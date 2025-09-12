রংপুরে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব শুরু
রংপুর পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে সকালেই শিক্ষার্থীর ভিড়। তারা দল বেঁধে আসছে। অনেকের সঙ্গে অভিভাবকও আছেন। শিক্ষার্থীদের চোখেমুখে উচ্ছ্বাস; বিজ্ঞানকে জয় করার সংকল্প তাঁদের।
আজ শুক্রবার সকাল নয়টায় সেখানে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের রংপুর আঞ্চলিক পর্ব শুরু হয়েছে।
জাতীয় সংগীতের পর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ও ভেন্যুপ্রধান অধ্যাপক কে এম জালাল উদ্দীন আকবর। উৎসবের পতাকা উত্তোলন করেন বিকাশ লিমিটেডের ইভিপি ও রেগুলেটরি অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান হুমায়ূন কবির ও বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার। পরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন অতিথিরা।
উৎসবের রংপুরের আঞ্চলিক পর্বে রংপুর বিভাগের আট জেলার নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯০০ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের স্ন্যাকস পার্টনার হিসেবে আছে ড্যান ফুডস লিমিটেড।
শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রজেক্ট নিয়ে এসেছে। তাদের উদ্ভাবিত প্রজেক্ট ঘুরে দেখছেন অতিথিরা। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা।
সকাল সাড়ে ১০টায় কলেজের অডিটরিয়ামে আলোচনা পর্ব শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন পুলিশ লাইনস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ও ভেনু৵প্রধান অধ্যাপক কে এম জালাল উদ্দীন আকবর, বিকাশ লিমিটেডের ইভিপি ও রেগুলেটরি অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান হূমায়ুন কবির, কিশোর আলোর নির্বাহী সম্পাদক আদনান মুকিত ও প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক জহির রায়হান।
পরে গান পরিবেশন ও বিজ্ঞান ম্যাজিক প্রদর্শন করা হবে।
এ ছাড়া আছে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান নিয়ে নানা ধরনের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দেবেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক মিজানুর রহমান, কারমাইকেল কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোরশেদ আহম্মদ খান, সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজের সহকারী অধ্যাপক দুলাল সরকার, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক সুব্রত কুমার প্রামানিক।
দুপুরে পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হবে।