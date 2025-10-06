নেত্রকোনায় কথা-কাটাকাটির জেরে কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

নেত্রকোনায় কথা-কাটাকাটির জেরে কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
নেত্রকোনার মদনে কথা–কাটাকাটির জেরে হারুন চৌধুরী (৬০) নামের এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের রুদ্রশ্রী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত হারুন চৌধুরী উপজেলার তিয়শ্রী ইউনিয়নের শিবপাশা গ্রামের বাসিন্দা।
স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তিয়শ্রী ইউনিয়নের শিবপাশা ও ফতেপুর ইউনিয়নের রুদ্রশ্রী গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত। কৃষিকাজের জন্য শ্রমিকের খোঁজে গতকাল সন্ধ্যায় রুদ্রশ্রী গ্রামে যান কৃষক হারুন। রাত সাড়ে আটটার দিকে রুদ্রশ্রী গ্রামের কৃষক মো. শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তাঁর কথা–কাটাকাটি হয়। এ সময় শাহাবুদ্দিনের পক্ষের কয়েকজন মিলে হারুনকে মারধর করেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মদন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
হারুন চৌধুরীর ভাতিজা পলক চৌধুরীর ভাষ্য, শাহাবুদ্দিন কয়েকজন লোক নিয়ে তাঁর চাচাকে মারধর করেন। পরে খবর পেয়ে তাঁরা হাসপাতালে গিয়ে চাচাকে মৃত অবস্থায় পান। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবি জানান তিনি।
মদন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) তায়েব হোসেন বলেন, হারুন চৌধুরী নামের এক কৃষককে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসেন কয়েক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাতের কিছু চিহ্ন আছে।
অভিযুক্ত শাহাবুদ্দিনকে কল করলে তাঁর মুঠোফোন নম্বর বন্ধ পাওয়া যায়। হারুনের মৃত্যুর খবরে তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন বলে স্থানীয় কয়েকজন জানিয়েছেন।
মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুল আলম শাহ বলেন, একজন কৃষককে পিটিয়ে হত্যার খবর পেয়েছেন। মরদেহ হাসপাতালে আছে। ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহত কৃষকের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আজ সোমবার নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানো হবে।