রাজবাড়ীতে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান না চালাতে বলা যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

রাজবাড়ীতে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান না চালাতে বলা যুবদল নেতাকে বহিষ্কার
দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে রাজবাড়ী জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম কাওসার মাহমুদকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়ার সই করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বহিষ্কৃত নেতার কোনো ধরনের অপকর্মের দায়দায়িত্ব দল নেবে না। একই সঙ্গে যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা–কর্মীদের তাঁর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গত, তিন দিন আগে রাজবাড়ী সদর উপজেলার আলীপুর এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান চালায় সদর থানার পুলিশ। ওই অভিযানের পর রাজবাড়ী জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম কাওসার মাহমুদ এক উপপরিদর্শককে (এসআই) মুঠোফোনে কল করেন। পরে পুলিশের ওই কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের একাধিক ফোনকলের রেকর্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
ফোনকলটি ফাঁস হওয়ার বিষয়ে নিজের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় এস এম কাওসার মাহমুদ দাবি করেন, তিনি নিরীহ মানুষকে মাদক দিয়ে হয়রানি না করার কথা বলেছেন। এতে যদি কোনো অন্যায় হয়ে থাকে, তবে তা তদন্ত করে দেখার আহ্বান জানান। বহিষ্কারের বিষয়ে কাওসার বলেন, তদন্ত ছাড়াই তাঁর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বিষয়টি পুনরায় তদন্ত করার জন্য দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
রাজবাড়ী জেলা যুবদলের সদস্যসচিব মো. আমিনুর রহমান বলেন, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে এস এম কাওসার মাহমুদকে বহিষ্কার করা হয়েছে।