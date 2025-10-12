নরসিংদীতে সিসা তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে সাত শ্রমিক দগ্ধ

নরসিংদীতে সিসা তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে সাত শ্রমিক দগ্ধ
নরসিংদীতে পুরোনো ব্যাটারি থেকে সিসা তৈরির একটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে সাত শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার পাঁচদোনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
দগ্ধ তিন শ্রমিককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। তাঁরা হলেন নরসিংদী সদর উপজেলার দক্ষিণ শীলমান্দি এলাকার মোজাম্মেল হোসেন (১৯), হোসেন আলী (২৪) ও তাইজুল ইসলাম (২৫)। এ ছাড়া নরসিংদী সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরেছেন অপর চার শ্রমিক সোয়েব (১৮), শাহানূর (২১), সুমন (২২) ও জুয়েল (২০)। তবে তাঁদের ঠিকানা পাওয়া যায়নি।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ রোববার সকালে কারখানাটির ভেতরে কাজ চলার সময় আগুন লাগে। এ সময় সাত শ্রমিক দগ্ধ হন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেন। চারজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে।
নরসিংদী সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ফরিদা গুলশানারা কবির জানান, পাঁচদোনা থেকে দগ্ধ সাতজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে মোজাম্মেল হোসেনের শরীরের ৭০ শতাংশ, তাইজুল ইসলামের ৬০ শতাংশ এবং হোসেন আলীর ৫০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া হয়নি।
নরসিংদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ এমদাদুল হক বলেন, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।