খাগড়াছড়িতে আগামীকাল আধা বেলা সড়ক অবরোধের ডাক দিয়েছে তিন পাহাড়ি সংগঠন

প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি

ইউপিডিএফ সমর্থিত তিনটি পাহাড়ি সংগঠন আগামীকাল বুধবার খাগড়াছড়ি জেলায় অবরোধের ডাক দিয়েছে। ঢাকা-খাগড়াছড়ি, খাগড়াছড়ি–চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়ি-সাজেক সড়ক এই অবরোধের আওতায় পড়বে বলে সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে জানানো হয়। মানিকছড়ি-গুইমারা সীমান্তবর্তী তবলা পাড়ায় গ্রামবাসীর ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে এবং জড়িত ছয়জন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার রাত পৌনে আটটার দিকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানানো হয়। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মিঠুন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা আহ্বায়ক এন্টি চাকমা।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন ইউপিডিএফের অন্যতম সংগঠক অংগ্য মারমা। তিনি বলেন, তিনটি পাহাড়ি সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও নারী আত্মরক্ষা কমিটি অবরোধের ডাক দিয়েছে। অবরোধ চলাকালে অ্যাম্বুলেন্স, জরুরি ওষুধ ও বিদ্যুৎ সরবরাহকারী গাড়ি, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র বহনকারী যানবাহন চলবে।

৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় ৬ জন সন্ত্রাসী তবলাপাড়ায় গ্রামবাসীর ওপর গুলিবর্ষণ করে। স্থানীয় জনতা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করে তাদের। ওই ঘটনার পর থেকে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে আসছে বিভিন্ন সংগঠন।

