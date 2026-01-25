জেলা

তারাগঞ্জে দুজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় ‘মূল পরিকল্পনাকারী’ গ্রেপ্তার: র‍্যাব

নিজস্ব প্রতিবেদক
রংপুর
রংপুরের তারাগঞ্জে দুজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় হওয়া মামলায় গ্রেপ্তার মেহেদী হাসানছবি: র‍্যাবের সৌজন্যে

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় দুজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় হওয়া মামলায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে র‍্যাবের যৌথ অভিযানে তাঁকে ঢাকার শাহবাগ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব বলছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তি তারাগঞ্জে দুজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনার ‘মূল পরিকল্পনাকারী’।

আজ রোববার রংপুর র‍্যাব-১৩–এর জ্যেষ্ঠ সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) বিপ্লব কুমার গোস্বামীর পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আরও পড়ুন

রূপলাল-প্রদীপকে মারধরে জড়িত অনেকে চিহ্নিত, গ্রেপ্তার নেই

গ্রেপ্তার মেহেদী হাসান (৩০) তারাগঞ্জ উপজেলার ফরিদাবাদ এলাকার ইছাহাক আলীর ছেলে। এ নিয়ে ওই ঘটনায় মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো।

এর আগে ১৭ জানুয়ারি এই দুই হত্যার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির তাঁরাগঞ্জ উপজেলার সদস্যসচিব ইউনুস আলীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আরও পড়ুন

রংপুরে রূপলাল-প্রদীপ লালকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় এবি পার্টির নেতা গ্রেপ্তার

তারাগঞ্জ থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ৯ আগস্ট রাতে মিঠাপুকুরের ছড়ান বালুয়া এলাকা থেকে প্রদীপ লাল ও রূপলাল ভ্যান নিয়ে তারাগঞ্জের ঘনিরামপুর গ্রামে রূপলালের বাড়িতে আসছিলেন। ওই দিন রাত সাড়ে আটটার দিকে সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট বটতলা মোড়ে পৌঁছালে চোর সন্দেহে এলাকার লোকজন ওই দুজনকে আটক করেন। পরে দফায় দফায় পিটিয়ে তাঁদের হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় ১০ আগস্ট রূপলালের স্ত্রী ভারতী রানী বাদী হয়ে তারাগঞ্জ থানায় অজ্ঞাতনামা ৭০০ ব্যক্তিকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন