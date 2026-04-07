আম পাড়তে গিয়ে পড়ে যায় ৯ বছরের ওয়াসিফ, পেটে রড ঢুকে মৃত্যু

আম পাড়তে গিয়ে পড়ে যায় ৯ বছরের ওয়াসিফ, পেটে রড ঢুকে মৃত্যু
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে আম পাড়ার সময় পড়ে গিয়ে পেটে লোহার রড ঢুকে মাশরুর ওয়াসিফ নামের ৯ বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার মিঠানালা ইউনিয়নের সুফিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ওয়াসিফ ওই এলাকার মুসলিম উদ্দিনের ছেলে। সে সুফিয়া নুরিয়া ফাজিল মাদ্রাসার তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে বাড়ির ছাদের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আম পাড়ার চেষ্টা করছিল ওয়াসিফ। একপর্যায়ে পা পিছলে ছাদের কলামের বেরিয়ে থাকা রডের ওপর পড়ে যায় সে। এতে রডটি তার দেহে বিদ্ধ হয় এবং গুরুতর আহত হয়।
স্বজনেরা তাকে প্রথমে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মো. সাফায়েত বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।