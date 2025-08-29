মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল বাইসাইকেল আরোহীর

মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল বাইসাইকেল আরোহীর
ফেনীতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ফেনী-বিলোনিয়া আঞ্চলিক সড়কের ফুলগাজীর কালিরহাট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম তোফায়েল আহমেদ (৫৫)। তিনি ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার আনন্দপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ আনন্দপুর গ্রামের মকবুল আহমেদের ছেলে। তাঁর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাত ১০টার দিকে বাইসাইকেল নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তোফায়েল আহমেদ। কালিরহাট এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দেয়। পরে তাঁকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ফুলগাজী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ লুৎফর রহমান দুর্ঘটনার বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগের আলোকে এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।