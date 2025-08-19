মেহেন্দীগঞ্জে খেলতে গিয়ে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

মেহেন্দীগঞ্জে খেলতে গিয়ে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় পুকুরে ডুবে আলিয়া ও আয়শা নামের দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে বাড়ির উঠানে খেলতে খেলতে পাশের পুকুরে পড়ে যায় এই দুই বোন। পরে বিকেলে সেখানে তাদের লাশ পাওয়া যায়।
আলিয়া নামের শিশুটির বয়স ৪ বছর ৬ মাস এবং আয়শা নামের শিশুটির বয়স ৩ বছর ৬ মাস। তারা উপজেলার চরহোগলা গ্রামের প্রবাসী পান্না সরদারের মেয়ে। দুই শিশুর মৃত্যুতে পরিবারে শোকের মাতম চলছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার বেলা একটার দিকে ওই দুই শিশু বাড়ির উঠানে খেলছিল। কিছুক্ষণ পর মা মুন্নি বেগম তাদের খুঁজতে শুরু করেন। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে দুই শিশুর লাশ পুকুরে ভাসতে দেখা যায়। শিশু দুটিকে উদ্ধার করে মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, দুই বোনের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
মেহেন্দীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফখরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় দুই শিশুর দাফনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।