জেলা

স্বামীর ইউনিফর্ম পরে স্ত্রীর ‘টিকটক’ ভিডিও, পুলিশ কনস্টেবল প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক
রাজশাহী
কনস্টেবল মো. সাইফুজ্জামানছবি: সংগৃহীত

স্বামীর পুলিশের পোশাক পরে স্ত্রী ভিডিও তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকে প্রকাশ করায় রাজশাহীতে পুলিশের এক কনস্টেবলকে থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার মো. জিল্লুর এই আদেশ দেন।

ওই কনস্টেবলের নাম মো. সাইফুজ্জামান। তিনি আরএমপির কাশিয়াডাঙ্গা থানায় কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গতকাল রাতেই তাঁকে থানা থেকে প্রত্যাহার করে আরএমপির পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়।

কাশিয়াডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরহাদ আলী জানান, কনস্টেবল সাইফুজ্জামানের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সিমা খাতুন নামে এক নারীকে বিয়ে করেছেন। সিমার বাবার বাড়ি কুষ্টিয়ার মিরপুরে। তিনি স্বামীর (সাইফুজ্জামান) ইউনিফর্ম পরে ভিডিও তৈরি করে নিয়মিত টিকটকে প্রকাশ করে আসছিলেন। খবর পেয়ে তিনি নিজে ওই বাড়িতে যান। যাচাই করে অভিযোগের সত্যতা পান। পরে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালে গতকালই তাঁকে থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়।

আরএমপির মুখপাত্র গাজিউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশের পোশাক পরে পুলিশ সদস্য বা তাঁর পরিবারের কেউ টিকটিক বা রিল করতে পারবে না। অভিযুক্ত কনস্টেবলের স্ত্রী পুলিশের পোশাক পরে টিকটক করে ফেসবুকে পোস্ট করায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুলিশ নিয়ে অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করেছেন। এ জন্য ওই কনস্টেবলকে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করে বিষয়টি অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

