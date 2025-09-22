ভারতে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাকিমপুর সীমান্ত থেকে আটক ১৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। তাঁদের মধ্যে পাঁচটি শিশু, পাঁচজন নারী ও পাঁচজন পুরুষ রয়েছেন।
বিজিবির পক্ষ থেকে তলুইগাছা বিওপি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েব সুবেদার আবুল কাশেম বলেন, সাতক্ষীরা সদরের তলুইগাছা সীমান্তে শূন্যরেখায় গতকাল রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ১৫ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করে। পরে রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাঁদের সাতক্ষীরা সদর থানায় সোপর্দ করা হয়।
আটক একজন বলেন, তাঁরা তিন বছর ধরে ভারতের একটি শহরে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন। সম্প্রতি ভারত সরকার বাংলাদেশিদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রচারণা শুরু করেছে। তাঁরা গত শনিবার বেলা ১১টার দিকে আমুদিয়া বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।
সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শামিমুল হক বলেন, শনিবার বেলা ১১টার দিকে ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনার বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকায় তাঁদের আটক করে বিএসএফ। পরে বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর বিকাশ কুমার ও বিজিবি-৩৩ ব্যাটালিয়নের তলুইগাছা বিওপি কমান্ডার নায়েব সুবেদার আবুল কাশেমের নেতৃত্বে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে আটক ব্যক্তিদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে তাঁদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।