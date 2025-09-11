জাকসু নির্বাচনে ব্রেইল ব্যালট নেই, বিপাকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা
ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল সাড়ে ১০টা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সালাম বরকত হলের নিচতলার করিডরে আকুতিভরা কণ্ঠে মুঠোফোনে কথা বলছিলেন এক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী। এগিয়ে যেতেই ওই শিক্ষার্থীকে মুঠোফোনে বলতে শোনা গেল, ‘দেখো না, কেউ আছে কি না। একটু তাড়াতাড়ি আসলে ভালো হয়।’
ওই শিক্ষার্থীর নাম তরিকুল ইসলাম। তিনি ইতিহাস বিভাগের ৫৩ ব্যাচের (প্রথম বর্ষ) শিক্ষার্থী। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে ভোটদানের সুযোগ না থাকায় তাঁকে এমন বিপত্তিতে পড়তে হয়েছে।
এই প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপের একপর্যায়ে তরিকুল ইসলাম বলেন, ২৭ আগস্ট জাকসু নির্বাচন কমিশনের কাছে ব্রেইল পদ্ধতি রাখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা। গতকাল বুধবারও একই দাবি জানানো হয়। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. মনিরুজ্জামান ব্রেইল পদ্ধতি রাখতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন।
তরিকুল ইসলামের দাবি, ক্যাম্পাসে তাঁর মতো ৬০-৭০ জন ভোটার আছেন। সবাইকে ভোট দিতে অন্যের সহায়তা নিতে হবে। কিন্তু বিশ্বস্ত কাউকে না পেলে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়া নিয়ে বিপত্তিতে পড়তে হবে। প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাবে এমন হয়েছে। ডাকসুর পর জাকসুতে ব্রেইল পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীরা নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারতেন।
এ বিষয়ে নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মাফরুহী সাত্তার প্রথম আলোকে বলেন, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা বিশ্বস্ত কাউকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে পারবেন—এমন সুযোগ রাখা হয়েছে। সেভাবেই তাঁরা ভোট দিচ্ছেন। তবে তাঁদের একটু সমস্যা হচ্ছে, এটা ঠিক।
পরে বেলা সোয়া ১১টার দিকে শহীদ সালাম বরকত হল কেন্দ্রে এক পরিচিত ব্যক্তির সহায়তায় নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তরিকুল ইসলাম।