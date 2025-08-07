পীরগঞ্জে ট্রাক্টরের পেছনে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কা, চালক ও সহকারী নিহত
রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক্টরের পেছনে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় চালক ও তাঁর সহকারী নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ছোট মির্জাপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন চালক বাইজিদ হোসেন (২৩) ও তাঁর সহকারী মুশফিক হোসেন (২২)। বাইজিদের বাড়ি গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার উলুসারা গ্রামে। আর মুশফিক ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলার পাইকশা গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাজীপুর থেকে আসা একটি ছোট কাভার্ড ভ্যান রংপুরমুখী লেনে দ্রুতগতিতে চলার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাক্টরের পেছনে সজোর ধাক্কা দেয়। এতে কাভার্ড ভ্যানের চালক ও তাঁর সহকারী গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে বড়দরগাহ হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাঁদের উদ্ধার করে মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।
বড়দরগাহ হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উমর ফারুক বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে।