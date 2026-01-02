চট্টগ্রামে সাবেক স্ত্রীকে হত্যার পর যুবকের আত্মহত্যার চেষ্টা
চট্টগ্রামে বাসায় ঢুকে ছুরিকাঘাতে সাবেক স্ত্রীকে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনার পর নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ওই যুবক। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নগরের পাহাড়তলী থানার কাট্টলী ছদু চৌধুরী সড়ক এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।
নিহত ব্যক্তির নাম বৈশাখী আকতার (২৯)। তাঁর সাবেক স্বামীর নাম জয়নাল আবেদীন। ছয় মাস আগে দুজনের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। দুজনই নগরের পাহাড়তলী এলাকায় থাকেন। বৈশাখী আকতারকে হত্যার পর জয়নাল আবেদীনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
পাহাড়তলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরুল আবছার প্রথম আলোকে বলেন, বিবাহবিচ্ছেদের পর সম্প্রতি আবার বিয়ে করেছেন বৈশাখী। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে জয়নাল সাবেক স্ত্রীর বাসায় ঢুকে তাঁকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় বৈশাখীকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ওসি নুরুল আবছার আরও বলেন, বৈশাখীকে ছুরিকাঘাতের সময় তাঁকে রক্ষার জন্য তাঁর এক চাচা এগিয়ে আসেন। এ সময় চাচাকেও ছুরিকাঘাত করেন জয়নাল। আহত চাচাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সাবেক স্ত্রীকে ছুরিকাঘাতের পর লোকজন জয়নালকে ধরতে এলে ওই সময় তিনি নিজের পেট, বুকসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাত করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তিনিও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বৈশাখীকে খুনের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।