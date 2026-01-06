ভোটারদের উদ্দেশে হাসনাত আবদুল্লাহ
এক দিনের ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার করতে হবে
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনে জামায়াত-এনসিপি জোটের প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘আপনাদের হাতে সুযোগ এসেছে। যারা জনপ্রতিনিধি, তাদের হাতে পাঁচ বছর ক্ষমতা থাকে। কিন্তু আপনাদের এক দিনের ক্ষমতায় তারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। তাই আপনাদের এক দিনের ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।’
আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে ‘আগ্রাসনবিরোধী পদযাত্রা’র অংশ হিসেবে কুমিল্লার দেবীদ্বারের ভিরাল্লা এলাকায় এক উঠান বৈঠকে হাসনাত আবদুল্লাহ এ কথা বলেন। এর আগে সকালে ‘আগ্রাসনবিরোধী পদযাত্রা’ কর্মসূচিতে উপজেলার জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন তিনি। কর্মসূচিতে স্থানীয় জামায়াত ও এনসিপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘আপনাদের হাতে সময় এসেছে। এবার আপনারা কেন্দ্র পাহারা দেবেন। কেউ কেন্দ্র দখল করতে আসলে তাদেরকে প্রতিহত করবেন।’
এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক বলেন, ‘নেতা একদিন টাকা নিয়ে আপনার পেছনে ঘুরলে আপনাকে পাঁচ বছর টাকা নিয়ে নেতার পেছনে ঘুরতে হবে। এবার আপনারা টাকার কাছে বিক্রি হবেন না। যিনি টাকা দিতে আসবেন, তাঁকে আপনারা প্রত্যাখ্যান করবেন। ইনসাফের জন্য, দুর্নীতি ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থানের জন্য এবার আমরা ভোট দেব। আপনারা যাঁকে ইচ্ছা ভোট দেবেন, তবে যাঁরা দুর্নীতিবাজ, তাঁদের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। যারা টেন্ডারবাজি করে, মামলাবাজি করে, তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন।’
উপস্থিত সবার উদ্দেশে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘কেউ অপরাধ করলে তাকে ধরতে হবে। দেবীদ্বারে যারা অবৈধভাবে নদীর চরের মাটি কাটে, দুর্নীতি করে, মাদকের সিন্ডিকেট চালায়, তাদের বিচার হতে হবে। আমার বাবাও যদি অবৈধভাবে মাটি কাটে, তার বিচার হতে হবে। এখানে ২২টা ইটভাটার মধ্যে ৮টার পরিবেশের অনুমোদন আছে, বাকিগুলোর নেই। কিন্তু এসব ইটভাটা রাজনীতিবিদদের টাকা দিয়ে চলে। এবার আমরা ভোটের মাধ্যমে তাদের লাল কার্ড দেখাব।’