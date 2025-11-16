সাতকানিয়ায় রেললাইনে গাছ ফেলে নাশকতার চেষ্টা

সাতকানিয়ায় রেললাইনে গাছ ফেলে নাশকতার চেষ্টা
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় রেললাইনের ওপর গাছ ফেলে নাশকতার চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ রোববার ভোরে রেললাইনের ওপর গাছ পড়ে থাকার খবর পেয়ে দ্রুত তা সরিয়ে নেন রেলের নিরাপত্তাকর্মীরা। এ ঘটনায় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেনি।
রেলওয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সাতকানিয়া রেলস্টেশনের এক কিলোমিটার দক্ষিণে উপজেলার ঢেমশা ইউনিয়ন এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথের ওপর গাছের কিছু ডাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখে দুর্বৃত্তরা। সকাল ৬টার দিকে বিষয়টি জানতে পারে রেল কর্তৃপক্ষ। এর ২০ মিনিটের মধ্যেই রেলের নিরাপত্তাকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দ্রুত তা রেললাইন থেকে সরিয়ে নেন।
রেল কর্মকর্তারা জানান, গতকাল রাত ১১টার দিকে কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখী সৈকত এক্সপ্রেস সাতকানিয়া স্টেশন অতিক্রম করে। এর পর থেকে আজ সকাল ৬টার মধ্যবর্তী কোনো সময়ে দুর্বৃত্তরা রেললাইনে গাছ ফেলে গেছে। ভোর সাড়ে ৫টায় ঢাকা থেকে কক্সবাজারগামী ‘কক্সবাজার এক্সপ্রেস’ সাতকানিয়া অতিক্রম করার কথা ছিল। তবে ট্রেনটি ভোর সাড়ে ৫টার পরিবর্তে সকাল ৭টার দিকে সাতকানিয়া স্টেশন অতিক্রম করে। এর আগেই রেললাইন থেকে গাছ সরিয়ে ফেলায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।
রেললাইনে গাছ ফেলার বিষয়টি সাতকানিয়া রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশনমাস্টার মং ইউ মারমা প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘রেললাইন স্বাভাবিক আছে। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’