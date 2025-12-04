বগুড়া-৪ আসনে দাঁড়িপাল্লায় ভোট চাইলেন তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি

বগুড়া-৪ আসনে দাঁড়িপাল্লায় ভোট চাইলেন তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি
আগামী নির্বাচনে বগুড়া-৪ (কাহালু-নন্দীগ্রাম) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে দাঁড়িপাল্লায় ভোট চাইলেন তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ভিপি।
এ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগর কমিটির সাবেক সভাপতি মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ।
বৃহস্পতিবার বিকেলে বগুড়ার নন্দীগ্রাম মনসুর হোসেন ডিগ্রি কলেজ মাঠে মোস্তফা ফয়সাল পারভেজের উদ্যোগে আয়োজিত ছাত্র ও যুব সমাবেশে ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম, চাকসুর ভিপি মো. ইব্রাহিম হোসেন ও রাকসুর ভিপি মোস্তাকুর রহমান তাঁর পক্ষে দাঁড়িপাল্লায় ভোট চান।
সমাবেশে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান দেশ থেকে বিভাজনের রাজনীতির কবর দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান বিএনপি দলের প্রতিষ্ঠাতার সেই চেতনা ভুলে গিয়ে ফ্যাসিবাদের পথেই হাঁটছে। জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের জনগণ নতুন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখছেন, বিএনপি সেই স্বপ্নকে পিষে মারার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। জুলাই শহীদদের স্বপ্ন নিয়ে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না। জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশের যে অপার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, এই সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে আগামী নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে মোস্তফা ফয়সাল পারভেজকে বিজয়ী করতে হবে।
সমাবেশে ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম বলেন, শত শত শহীদের জীবনের বিনিময়ে পাওয়া নতুন বাংলাদেশ হবে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ। এ দেশে আর কোনো দুর্নীতিবাজ, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসীর ঠাঁই হবে না। নতুন বাংলাদেশ হবে জুলাই শহীদদের স্বপ্নের বাংলাদেশ।
চাকসুর ভিপি মো. ইব্রাহিম হোসেন বলেন, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী চাঁপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে দুজন বাংলাদেশি হত্যার পর দেশের বড় দলের দাবিদার একটি রাজনৈতিক দল বিবৃতিটুকুও দিতে পারেনি। দেশের ছাত্রসমাজ অন্য দেশের তাঁবেদার কোনো দলকে আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না।
রাকসুর ভিপি মোস্তাকুর রহমান বলেন, দেশের মানুষ নতুন ধারার রাজনীতি চায়। যারা জনগণের ভাষা বুঝতে অক্ষম হবে, তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।
সমাবেশ আরও বক্তব্য দেন পাবনা-১ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নাজিবুর রহমান, জামায়াতে ইসলামী বগুড়া অঞ্চলের টিম সদস্য নজরুল ইসলাম, বগুড়া-৩ (দুপচাঁচিয়া-আদমদীঘি) আসনের প্রার্থী নূর মোহাম্মদ আবু তাহের, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম, ডাকসুর নির্বাহী সদস্য মিফতাহুল হোসাইন, বগুড়া জেলা জামায়াতের আমির আবদুল হক সরকার প্রমুখ।