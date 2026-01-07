প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়ান, ছবি ছড়িয়ে পড়ে ফেসবুকে

প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়ান, ছবি ছড়িয়ে পড়ে ফেসবুকে
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় এক যুবকের প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে চলাফেরা করা সেই সন্ত্রাসী শওকত আলীকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। আজ বুধবার সকালে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার চন্দ্রঘোনা কদমতলীর চারাবটতলা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সম্প্রতি তাঁর অস্ত্রসহ চলাফেরা করার ছবি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে।
৩৪ কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড-সংযুক্ত টাস্কফোর্সের মেজর আবু শাকের ভূঁইয়ার নেতৃত্বে যৌথ অভিযান চালিয়ে শওকত আলীকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে সেনাবাহিনীর পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অবৈধ অস্ত্রসহ শওকত আলীর ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। তিনি বিভিন্ন স্থানে অবৈধ অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতেন। বালুমহালে অবৈধ অস্ত্রের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারের জন্য তিনি টাকার বিনিময়ে কাজ করতেন এবং নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন।
এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান সীমান্ত এলাকা দিয়ে মিয়ানমার থেকে ইয়াবা এনে বিক্রির সঙ্গে শওকত আলীর সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। সীমান্ত এলাকার সন্ত্রাসীদের সঙ্গেও তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
গ্রেপ্তারের পর অস্ত্র হাতে ভাইরাল হওয়া সেই অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শওকত আলীর বিরুদ্ধে রাঙ্গুনিয়া থানায় দুটি হত্যা মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।