খাগড়াছড়িতে দোকান থেকে কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

খাগড়াছড়িতে দোকান থেকে কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার
খাগড়াছড়ি জেলা শহরে একটি ফার্মেসির ভেতর থেকে সুমিত চাকমা (১৭) নামের এক কিশোরের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতাল গেট এলাকায় অবস্থিত হীরক মেডিকেল সেন্টার নামের ফার্মেসি থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত সুমিত চাকমার বাড়ি মহালছড়ি উপজেলার মাইসছড়ি দাকোপ এলাকায়। সে পুণ্যবসু চাকমার ছেলে।
দোকানের মালিক রুবেল চাকমা জানান, সকাল নয়টার দিকে দোকানে এসে দেখেন দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া না পেয়ে সন্দেহ হয়। পরে পাশের দোকানিদের পরামর্শে তিনি থানায় গিয়ে বিষয়টি জানান।
রুবেল চাকমা আরও বলেন, দোকানের পেছনে সুমিতের থাকার জন্য একটি ছোট কক্ষ তৈরি করা হয়েছিল। আগের রাতেও সে স্বাভাবিক ও হাসিখুশি ছিল।
খাগড়াছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল বাতেন মৃধা বলেন, মালিকের তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সুমিতের লাশ উদ্ধার করে। তবে পরিবারের সদস্যরা ময়নাতদন্ত করাতে রাজি নন। মামলার বিষয়ে পরিবারের সঙ্গে কথা হলেও এখন পর্যন্ত কেউ কোনো মামলা করেননি।