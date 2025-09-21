দিনাজপুরে সরকারি চিঠি বিলির সময় অসুস্থ পুলিশ সদস্য, পরে মৃত্যু

দিনাজপুরে সরকারি চিঠি বিলির সময় অসুস্থ পুলিশ সদস্য, পরে মৃত্যু
দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে থানা থেকে সরকারি ডাক (চিঠি) বিলির কাজে পুলিশের সার্কেল কার্যালয়ে যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন মিজানুর রহমান (৫৮) নামের এক পুলিশ কনস্টেবল। আজ রোববার ভোর চারটার দিকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই পুলিশ সদস্যের মৃত্যু হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে ঘোড়াঘাট থানার দাপ্তরিক ডাক বিলির জন্য মোটরসাইকেলে করে হাকিমপুর সার্কেল অফিসে রওনা হন মিজানুর। পথে ঘোড়াঘাট উপজেলার ডুগডুগি বাজারে পৌঁছালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে পুলিশের একটি টহল দল তাঁকে উদ্ধার করে ঘোড়াঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়।
পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, মিজানুর হৃদ্রোগ আক্রান্ত হয়েছেন। পরে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আজ ভোর চারটার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
কনস্টেবল মিজানুর রহমানের গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কলোরগাছা মাস্টারপাড়ায়। তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ পুলিশে কনস্টেবল পদে যোগ দেন। স্ত্রী, এক মেয়ে ও এক ছেলে রেখে গেছেন মিজানুর। আজ বাদ আসর গ্রামের বাড়িতে তাঁর জানাজা ও দাফন হওয়ার কথা রয়েছে।
এসব তথ্য নিশ্চিত করে ঘোড়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজমুল হক প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ সদস্য মিজানুর রহমানের মৃত্যুতে তাঁরা শোকাহত। তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে।