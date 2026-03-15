ফেনীতে মাটি কাটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবদল কর্মীর মৃত্যু

ফেনীতে মাটি কাটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে যুবদল কর্মীর মৃত্যু
ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলায় কৃষিজমির মাটি কাটাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। নিহত তরুণ যুবদলের কর্মী বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে সাতজনকে আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল শনিবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে উপজেলার পাঠাননগর ইউনিয়নের পূর্ব শিলুয়া এলাকার কন্ট্রাক্টর মসজিদসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম আবু আহাম্মদ (৩৭)। তিনি পূর্ব শিমুলিয়া এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে। স্থানীয় লোকজনের দাবি, তিনি যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
এ ঘটনায় আহত হন একই গ্রামের জানে আলমের ছেলে আলাউদ্দিন (৩০) ও নিহত ব্যক্তির বড় ভাই নূরুল আলম (৪০)।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, উপজেলা প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দীর্ঘদিন ধরে রাতের আঁধারে কৃষিজমি থেকে মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছিল। এ নিয়ে এলাকায় বিএনপির দুটি পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। গতকাল রাতে মাটি কাটাকে কেন্দ্র করে এই দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে তিনজন গুরুতর আহত হন।
সংঘর্ষের পর তিনজনকেই উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসক আবু আহাম্মদকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত আলাউদ্দিনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আর নূরুল আলম ফেনী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
ছাগলনাইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহীন মিয়া বলেন, মধ্যরাতে মাটি কাটাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে তিনজন আহত হন। পরে হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির স্ত্রী বাদী হয়ে থানায় মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় বিএনপির একাধিক নেতা জানান, সম্প্রতি কৃষিজমির মাটি কাটা বন্ধে স্থানীয় সংসদ সদস্য রফিকুল আলম মজনু কঠোর অবস্থান নেন। তবে স্থানীয় বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কিছু নেতা–কর্মী তা মানছেন না। তাঁরা রাতের আঁধারে খননযন্ত্র দিয়ে মাটি কেটে ইটভাটায় সরিয়ে নিতেন।
তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেন ছাগলনাইয়া উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব মোহাম্মদ আলমগীর। জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তি বিএনপির কোনো অঙ্গসংগঠনের সঙ্গে জড়িত নন। এ ছাড়া রাতের আঁধারে মাটি কাটার ঘটনায়ও বিএনপি বা এর অঙ্গসংগঠনের কেউ জড়িত নন। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণে বিভিন্ন চক্র এ কাজে জড়িত রয়েছে।