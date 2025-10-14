চট্টগ্রামে কলেজে ‘আওয়ামী লীগের দোসর’ অ্যাখ্যা দিয়ে শিক্ষককে লাঞ্ছনার অভিযোগ

চট্টগ্রামে কলেজে ‘আওয়ামী লীগের দোসর’ অ্যাখ্যা দিয়ে শিক্ষককে লাঞ্ছনার অভিযোগ
চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে এক শিক্ষককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কলেজে পাঠদান করতে গেলে তাঁকে শিক্ষার্থীরা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে বলে অভিযোগ করেছে ৪০তম বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশন। আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ একাডেমিক পরিবেশ নিশ্চিতের দাবি করেছে অ্যাসোসিয়েশন।
কলেজ সূত্রে জানা যায়, এক মাস আগে সন্দ্বীপ সরকারি কলেজ থেকে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে বদলি করা হয় প্রভাষক গণিত বিভাগের তপেশ দেবকে। এক মাসে যোগদান করলেও তিনি গত রোববার ক্যাম্পাসে আসেন পাঠদানের উদ্দেশ্যে। অধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে বের হওয়ার সময় ৩০-৪০ জন শিক্ষার্থী তাঁকে ঘিরে ধরে লাঞ্ছনা করেন। তাঁকে ‘আওয়ামী লীগের দোসর’ অ্যাখ্যা দিয়ে হট্টগোল করেন তাঁরা।
তপেশ দেব প্রথম আলোকে বলেন, ‘এক মাস আগে যোগ দিলেও এখনো কোনো ক্লাস নিতে পারিনি। রোববার অধ্যক্ষের কক্ষ থেকে বের হওয়ার পর ৩০-৪০ জন শিক্ষার্থী আমাকে ঘিরে ধরে এবং বারবার প্রশ্ন করে কেন আমি এখানে এসেছি। তাঁরা যেহেতু আমার কলেজের শিক্ষার্থী, তাই আমি এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ করিনি।’
জানতে চাইলে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মোজাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘কিছু শিক্ষার্থী তাঁর নিয়োগের বিরোধিতা করছিল। আমি তাঁকে যোগদান করতে বলেছি। সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে আমি তথ্য নিয়েছি। ওই শিক্ষককে কেউ আঘাত করেনি। সমস্যার সমাধানে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’