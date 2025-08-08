রেস্তোরাঁয় পিস্তল নিয়ে তরুণ–তরুণীর খুনসুটি, ভিডিও ফেসবুকে

রেস্তোরাঁয় পিস্তল নিয়ে তরুণ–তরুণীর খুনসুটি, ভিডিও ফেসবুকে
গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি রেস্তোরাঁর খাবার টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে আছেন এক তরুণ ও তরুণী। একটি পিস্তল হাতে নিয়ে খুনসুটিতে ব্যস্ত তাঁরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে এ দৃশ্য দেখা গেছে।
চেয়ারে বসে থাকা ওই দুজনের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি সাজ্জাদ হোসেন মোড়ল আলিফ (১৮)। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। তিনি শ্রীপুরের তেলিহাটি ইউনিয়নের এমসি বাজার এলাকার ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আজাহারুল মোড়লের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকটি সূত্র জানিয়েছে, কিছুদিন আগে সাজ্জাদ হোসেন মোড়লকে গ্রেপ্তার করে শ্রীপুর থানা-পুলিশ। এলাকায় বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকার কথা জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। চাঁদাবাজি মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। স্থানীয় লোকজনের ভাষ্য, এমসি বাজার ও আশপাশের এলাকায় তিনি ‘কিশোর গ্যাং লিডার’ হিসেবে পরিচিত।
ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ১ মিনিট ৩১ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, কোনো একটি রেস্তোরাঁর খাবার টেবিলের পাশের চেয়ারে বসে আছেন অজ্ঞাতনামা এক তরুণী ও সাজ্জাদ হোসেন। তরুণীর হাতে তিনি রুপালি রঙের একটি পিস্তল তুলে দেন। ওই তরুণী পিস্তল নিয়ে তাঁর দিকে তাক করেন। অপর দিকে সাজ্জাদ হোসেনও আঙুল দিয়ে পিস্তলে গুলি করার অঙ্গভঙ্গি করে তাঁর সঙ্গে খুনসুটি করেন। তাঁরা যেখানে বসেছেন, তার বিপরীত পাশ থেকে অন্য কেউ ভিডিওটি তাঁদের জ্ঞাতসারে করেছে বলে আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আবদুল বারিক বলেন, এটি পুরোনো ভিডিও। কিছুদিন আগে একটি অপহরণ ও চাঁদাবাজির মামলায় সাজ্জাদ হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি এখন কারাগারে আছেন। তবে তাঁর কাছ থেকে তখন কোনো অস্ত্র উদ্ধার হয়নি। ওসি আরও বলেন, ছড়িয়ে পড়া ভিডিও যাচাই–বাছাই ছাড়া নিশ্চিত করা যাবে না এটি আসল নাকি নকল বস্তু। তবে পুলিশ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে।