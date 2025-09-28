জেলা

আখাউড়া স্থলবন্দরে এসেছে আমদানি করা ৫০ টন চাল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দরে ভারত থেকে ৫০ টন চাল আমদানি করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলেছবি : প্রথম আলো

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে চাল আমদানি করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে ভারতের দুটি ট্রাকে ৫০ টন সেদ্ধ চাল আগরতলা-আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে। ট্রাক দুটি আখাউড়া স্থলবন্দরে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে এসব চালের ছাড়পত্র দেবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ।

স্থলবন্দর সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রামের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান মক্কা ট্রেডার্স আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ৫০ টন চাল আমদানি করেছে। প্রতি টন চালের দাম ৫০০ মার্কিন ডলার। ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার জগন্নাথ ট্রেডিং এই চাল রপ্তানি করেছে।

আখাউড়া স্থলন্দরে চাল আমদানিতে কাস্টমস ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডিং দায়িত্ব থাকা মেসার্স আদনান এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আকতার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, চট্টগ্রামের মেসার্স মক্কা ট্রেডার্স সেদ্ধ ও আতপ চাল আমদানির এলসি খুলেছে। এরই অংশ হিসেবে গতকাল বিকেলে দুটি ট্রাকে স্থলবন্দরে ৫০ টন চাল এসে পৌঁছেছে। এই চাল চট্টগ্রামে পাঠানো হবে। এই স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি–রপ্তানি বাড়লে ব্যবসায়ীসহ সরকার উভয়ে লাভবান হবে।

আখাউড়া স্থলবন্দরের রাজস্ব কর্মকর্তা মো. ওয়াহিদুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল বিকেল সাড়ে চারটার দিকে দুটি ট্রাকে স্থলবন্দরে ৫০ টন চাল এসে পৌঁছেছে। প্রয়োজনীয় যাচাই–বাছাই করে শুল্ক পরিশোধের পর আমদানি করা চালের ছাড়পত্র দেওয়া হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন