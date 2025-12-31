জেলা

ছাত্রীনিবাস থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ঝুলন্ত মরদেহ
প্রতীকী

ছাত্রীনিবাস থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে নগরের বিনোদপুর এলাকার একটি ছাত্রীনিবাস থেকে ঘরের দরজা ভেঙে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত শিক্ষার্থীর নাম লামিসা নওরিন (পুষ্পিতা)। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। বাড়ি ঝিনাইদহ জেলায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ প্রথম আলোকে জানান, ওই শিক্ষার্থী ফ্যানের সঙ্গে ওড়না ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ওই শিক্ষার্থীকে মেস থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ওই শিক্ষার্থীর বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ হস্তান্তর করা হবে।

