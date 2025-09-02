গোপালগঞ্জে বিয়ে করতে এসে পলাতক বিজিবি সদস্য গ্রেপ্তার

গোপালগঞ্জে বিয়ে করতে এসে পলাতক বিজিবি সদস্য গ্রেপ্তার
গোপালগঞ্জে বিয়ে করতে এসে মো. সাজ্জাদ ভুঁইয়া (২৪) নামের পলাতক এক বিজিবি সদস্য যৌথ বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় তাঁকে কাশিয়ানী উপজেলার ভাটিয়াপাড়া গোলচত্বর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
সাজ্জাদ ভুঁইয়া নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার কুন্দশী গ্রামের গোলাম রহমান ভুঁইয়ার ছেলে। যৌথ বাহিনী তাঁকে কাশিয়ানী থানা–পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। তিনি ৫৩ বিজিবি চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে গত ১ জুলাই থেকে ছুটি ছাড়া অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।
কাশিয়ানী আর্মি ক্যাম্প সূত্র জানায়, গতকাল সন্ধ্যায় বিজিবি সদস্য সাজ্জাদ ভুঁইয়া কাশিয়ানীর ভাটিয়াপাড়া মোড় এলাকায় বিয়ে করার জন্য আসেন। মেয়ের আত্মীয়রা তাঁর পরিচয় ও কর্মস্থল সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি অসংগতিপূর্ণ কথা বলেন। তখন তাঁদের সন্দেহ হয়। পরে তাঁকে আটক করে কাশিয়ানী আর্মি ক্যাম্পে খবর দেওয়া হয়। সেখানকার ক্যাম্প কমান্ডার ঘটনাস্থলে আসেন। বিজিবির কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফোন করলে সাজ্জাদের পলাতক ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কাশিয়ানী থানা–পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
কাশিয়ানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গ্রেপ্তার সাজ্জাদ ভুঁইয়াকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।