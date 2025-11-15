শীতে আগুন পোহাতে গিয়ে দগ্ধ হয়ে নারীর মৃত্যু

শীতে আগুন পোহাতে গিয়ে দগ্ধ হয়ে নারীর মৃত্যু
বগুড়ার শেরপুরে আগুনে দগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক নারী মারা গেছেন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় কৈকি রানী তাঁতী (৭৩) নামের ওই নারী শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান।
কৈকি রানীর বাড়ি উপজেলার হাতিগারা গ্রামে। তাঁর পরিবারের সদস্যরা বলেন, গত বুধবার সকালে রান্না শেষ করে চুলার আগুনে শীত নিবারণের চেষ্টা করছিলেন কৈকি। তাঁর পরনের কাপড়ে আগুন ধরে যায়। তিনি দগ্ধ হন। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় প্রথমে তাঁকে শেরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে সেখানে থেকে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
শাহবন্দেগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ বলেন, ওই নারীর মৃত্যুসংবাদ তিনি রাতে পেয়েছেন। পরে থানা-পুলিশের মাধ্যমে রাতেই তাঁর লাশ বাড়িতে আনা হয়। আজ শনিবার মরদেহের সৎকার সম্পন্ন হবে।
শেরপুর থানার উপপরিদর্শক জাহিদুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।