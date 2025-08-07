ঝিনাইগাতীতে বাস উল্টে পুকুরে, আড়াই ঘণ্টা পর ৩ মাস বয়সী শিশুর লাশ উদ্ধার

ঝিনাইগাতীতে বাস উল্টে পুকুরে, আড়াই ঘণ্টা পর ৩ মাস বয়সী শিশুর লাশ উদ্ধার
শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলায় যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে উল্টে যায়। এতে নিখোঁজ হওয়ার আড়াই ঘণ্টা পর এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
তিন মাস বয়সী ওই শিশুর নাম মো. সোহেল। সে উপজেলার নলকুড়া ইউনিয়নের ডাকাবর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার খৈলকুড়া এলাকায় শেরপুর-ঝিনাইগাতী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিকেল চারটার দিকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা দেড়টার দিকে ‘আকাশ বিকাশ’ পরিবহনের একটি বাস শেরপুর শহর থেকে ঝিনাইগাতীর উদ্দেশে যাচ্ছিল। এ সময় খৈলকুড়া এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার পাশের একটি বড় পুকুরে উল্টে পড়ে। বাসটিতে ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। এ দুর্ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হন এবং একটি শিশু নিখোঁজ হয়। শিশুটি মায়ের কোল থেকে ছিটকে পানিতে পড়েছিল। শিশুটির মা রুবেদা বেগম পানিতে ডুবে গেলেও সাঁতরে উঠে আসেন, তবে শিশুটি নিখোঁজ ছিল। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর শিশুটির লাশ উদ্ধার করেন।
ঝিনাইগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আল আমিন প্রথম আলোকে বলেন, আহত সবাই প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। নিখোঁজ শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মামলার প্রস্তুতি চলছে।