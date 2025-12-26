ঘন কুয়াশায় দুই নৌপথে ফেরি বন্ধ, ৯ ঘণ্টা পর চলাচল শুরু

ঘন কুয়াশায় দুই নৌপথে ফেরি বন্ধ, ৯ ঘণ্টা পর চলাচল শুরু
ঘন কুয়াশার কারণে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া এবং মানিকগঞ্জের আরিচা ও পাবনার কাজীরহাট নৌপথে ফেরিসহ সব ধরনের নৌযান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে এসব নৌপথে চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
প্রায় ৯ ঘণ্টা পর আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে দৌলতদিয়া–পাটুরিয়া রুটে ফেরি চলাচল শুরু হয়। আর আরিচা–কাজীরহাট নৌপথে ফেরি চলাচল শুরু করে ১০টা ১০ মিনিটে।
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) আরিচা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত ১২টা থেকে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ ছিল। এর আগে সন্ধ্যার পর থেকেই কুয়াশার কারণে এই নৌপথে ফেরিসহ অন্যান্য নৌযান চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে থাকে।
এ সময় দৌলতদিয়া ও পাটুরিয়া ঘাট থেকে ছেড়ে যাওয়া ‘ভাষাসৈনিক ডা. গোলাম মাওলা’ ও ‘শাহ পরাণ’ নামের দুটি রো-রো (বড়) ফেরি এবং ‘বাইগার’ নামের একটি কে–টাইপ (মাঝারি) ফেরি মাঝনদীতে ঘন কুয়াশার কবলে পড়ে। দিক হারিয়ে ফেরি তিনটি আর সামনে এগোতে পারেনি। দুর্ঘটনা এড়াতে উপায় না পেয়ে ফেরিগুলো মাঝনদীতে নোঙর করতে বাধ্য হয়। কুয়াশা ও তীব্র শীতে ফেরিতে থাকা যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েন।
এদিকে দৌলতদিয়া ঘাট এলাকায় ‘বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর’, ‘এনায়েতপুরী’, ‘হাসনাহেনা’, ‘ভাষাশহীদ বরকত’ ও ‘শাহ মখদুম’ নামের পাঁচটি ফেরি নোঙর করে রাখা হয়। একইভাবে পাটুরিয়াঘাট এলাকায় ‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান’, ‘বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন’ ও ‘কেরামত আলী’ নামের তিনটি ফেরি নোঙর করে রাখা হয়।
ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় দৌলতদিয়া ও পাটুরিয়া ঘাটে নদী পারাপারের অপেক্ষায় থাকা কয়েক শ যানবাহন আটকা পড়ে। এর মধ্যে ছিল যাত্রীবাহী বাস, পণ্যবাহী ট্রাক ও ব্যক্তিগত গাড়ি। এতে চালকসহ শত শত যাত্রী ভোগান্তির শিকার হন।
আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মাঝনদীতে থাকা তিনটি ফেরি নিরাপদে ঘাটে পৌঁছালে দৌলতদিয়া ও পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল আবার শুরু হয়। এই তথ্য নিশ্চিত করেন বিআইডব্লিউটিসি আরিচা কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপ-মহাব্যবস্থাপক আব্দুস সালাম।
এদিকে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ মানিকগঞ্জের আরিচা ও পাবনার কাজীরহাট রুটেও কুয়াশার কারণে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১১টা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় ‘বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান’ ও ‘চিত্রা’ নামের দুটি ফেরি মাঝনদীতে ঘন কুয়াশার কবলে পড়ে দিক হারিয়ে নোঙর করে রাখে। বিআইডব্লিউটিসি আরিচা কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক আবু আব্দুল্লাহ রনি জানান, সকাল ১০টা ১০ মিনিটে পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে।