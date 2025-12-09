ফরিদপুরে এনসিপির ১০১ সদস্যের কমিটি, আহ্বায়ক হাসিবুর ও সদস্যসচিব সাইফ

ফরিদপুরে এনসিপির ১০১ সদস্যের কমিটি, আহ্বায়ক হাসিবুর ও সদস্যসচিব সাইফ
ফরিদপুরে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ১০১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে এনসিপির ফেসবুক পেজে এ কমিটি প্রকাশ করা হয়।
কমিটিতে হাসিবুর রহমান অপু ঠাকুরকে আহ্বায়ক ও সাইফ হাসান খানকে (সাকিব) সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
কমিটি অনুমোদনে স্বাক্ষর করেছেন এনসিপির কেন্দ্রীয় পর্যায়ের দুই নেতা—মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসানাত আবদুল্লাহ এবং কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আখতার হোসেন। আগামী ছয় মাসের জন্য এই কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।
জানা গেছে, কমিটির আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার চতুল ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের বাসিন্দা। সদস্যসচিব সাইফ হাসান খান ফরিদপুর শহরের আলীপুর এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা দুজনই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজপথে সক্রিয় ছিলেন।
কমিটিতে বায়োজিদ হোসেনকে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক করে যুগ্ম আহ্বায়ক পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ১৩ জনকে। জিলুর রহমানকে জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব করে যুগ্ম সদস্যসচিব পদে রাখা হয়েছে আটজনকে। শেখ বাচ্চুসহ সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আছেন ১০ জন এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক সম্পাদক পদে সাজিদ মন্ডলকে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া গত ২৯ এপ্রিলে করা জাতীয় নাগরিক পার্টির ফরিদপুর জেলা সমন্বয় কমিটির সংগঠক সৈয়দা নীলিমা দোলাকে ১ নম্বর সদস্যসহ এ পদে রাখা হয়েছে ৬৫ জন নেতাকে।
নতুন কমিটিতে আহ্বায়ক পদ পাওয়া হাসিবুর রহমান বলেন, ফরিদপুরে নাগরিক উদ্যোগ ও সামাজিক উন্নয়নকে আরও শক্তিশালী করতে এই কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তরুণদের যুক্ত করে একটি সক্রিয় নাগরিক প্ল্যাটফর্ম গড়াই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।