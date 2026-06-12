জেলা

খুলনায় বিশেষ অভিযানে আরও ২৩ জন গ্রেপ্তার, ধরা পড়েছেন ‘কাউয়া মিরাজ’র সহযোগী

নিজস্ব প্রতিবেদক
খুলনা
গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে আজ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত নগরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৩ জন গ্রেপ্তার করা হয়ছবি: প্রথম আলো

খুলনায় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও মাদক কারবার দমনে বিশেষ যৌথ অভিযান চালিয়ে আরও ২৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ (কেএমপি)। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে আজ শুক্রবার সকাল পর্যন্ত নগরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ নিয়ে গত ৯ দিনে যৌথ অভিযানে মোট ৪৬৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ কেএমপির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, নগরের বিভিন্ন থানা ও গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে খুলনা থানায় আটজন, সোনাডাঙ্গা মডেল থানায় ছয়জন, লবণচরা থানায় তিনজন, খালিশপুর থানায় একজন, দৌলতপুর থানায় তিনজন এবং আড়ংঘাটা ও খানজাহান আলী থানায় একজন করে রয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, খালিশপুর থানার তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী, মাদক ব্যবসায়ী এবং ১৭টি মামলার আসামি মো. মনিরুল ইসলাম মণ্ডলকে (৩৮) দস্যুতা মামলার এজাহারভুক্ত পলাতক আসামি হিসেবে এবং একটি জিআর ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

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