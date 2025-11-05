জেলা

মহাসড়কের একাংশ বন্ধ করে বিএনপির সংসদ সদস্য প্রার্থীর নির্বাচনী সভা

প্রতিনিধি
মিরসরাই, চট্টগ্রাম
মহাসড়কের একাংশ বন্ধ করে নির্বাচনী পথসভা করেছেন মিরসরাইয়ের বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী। আজ বিকেল সাড়ে চারটায় উপজেলার সদরে পথচারী সেতু এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে তোলাছবি: ইকবাল হোসেন

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে মহাসড়কের একাংশ বন্ধ করে নির্বাচনী পথসভা করেছেন বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী নুরুল আমিন। আজ বুধবার বেলা আড়াইটায় উপজেলা সদরের পথচারী–সেতুর দক্ষিণ পাশে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে এই পথসভা শুরু হয়ে বিকেল সাড়ে চারটায় শেষ হয়। এতে যানজটে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রী ও চালকেরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, পথসভার কারণে চট্টগ্রামমুখী লেনে যান চলাচল বন্ধ ছিল। তবে ওই সময়ে মহাসড়কে ঢাকামুখী লেন দিয়ে চট্টগ্রামমুখী গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করে পুলিশ। তবে দুই লেনের গাড়ি এক লেন দিয়ে চলাচল করায় সড়কে গাড়ির চাপ বাড়ে। এতে যান চলাচলে ধীরগতি দেখা দেয়। এ কারণে সড়কে উত্তর দিকের অছি মিয়া সেতু থেকে দক্ষিণ দিকের ডাকবাংলা এলাকা পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়।

মহাসড়কে আটকে থাকা ঢাকামুখী লেনে কাঠবাহী একটি ট্রাকের চালক মো. শহিদুল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, ‘রাজনৈতিক সভার জন্য যানজটে আমি প্রায় ৩০ মিনিট একই জায়গায় আটকে ছিলাম। মহাসড়ক বন্ধ করে দিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচি কাম্য হতে পারে না।’

মহাসড়কের একাংশ বন্ধ করে নির্বাচনী পথসভা করার বিষয়ে জানতে চাইলে প্রার্থী নুরুল আমিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজ আমরা মিরসরাই পথসভার মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছি। তবে পথসভায় অতিরিক্ত জনসমাগম হওয়ায় অল্প কিছু সময়ের জন্য সড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। এ জন্য সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছি।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতিকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘সংসদ সদস্য প্রার্থী নুরুল আমিনের পথসভার জন্য আমাদের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। আমাদের বলেছিলেন, তাঁরা ফুটপাতে সভা করবেন। কিন্তু লোকজন বেশি হওয়ায় মহাসড়কের একাংশ বন্ধ হলে আমরা ঢাকামুখী লেন দিয়ে দুই পাশের গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা করেছি। এতে পাঁচ থেকে সাত মিনিটের জন্য যানজট তৈরি হলেও বড় কোনো সংকট হয়নি।’

আতিকুর রহমান বলেন, ‘সামনে মহাসড়কে রাজনৈতিক সভা–সমাবেশ না করে কোনো মাঠে করতে রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আমরা পরামর্শ করব।’

পথসভায় যা বললেন নুরুল আমিন

পথসভায় নুরুল আমিন মহাসড়কের এক পাশে গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় ব্যবসায়ী ও সাধারণ পথচারীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘প্রার্থী ঘোষণার আগপর্যন্ত মিরসরাইয়ে বিএনপিতে আমরা হয়তো কিছুটা বিভক্ত ছিলাম। এখন আমরা ধানের শীষের জন্য একসঙ্গে লড়ব। আজ থেকে প্রত্যেকের পরিবারে, বাড়িতে ও আশপাশের মানুষদের জনে জনে ধানের শীষ মার্কায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাতে হবে।’

এতে আরও উপস্থিত ছিলেন মিরসরাই উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব গাজী নিজাম উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলমগীর, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক সরোয়ার উদ্দিন প্রমুখ।

