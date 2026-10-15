রোগী দেখতে যাওয়ার পথে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কা, লাশ হয়ে হাসপাতালে পৌঁছালেন নিজেই

রোগী দেখতে যাওয়ার পথে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কা, লাশ হয়ে হাসপাতালে পৌঁছালেন নিজেই
ফেনীতে রোগী দেখতে হাসপাতালে যাওয়ার পথে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী এক খামারি নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী সদর উপজেলার লালপোল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত খামারির নাম মো. আবুল কালাম (৪২)। তিনি ফেনী সদর উপজেলার ফরহাদনগর ইউনিয়নের মোবারকঘোনা গ্রামের রফিক আহম্মদার ছেলে। বাড়িতে তাঁর ছোট দুটি মুরগির খামার রয়েছে। তিনি মোটরসাইকেলে ফেনী সদরের একটি হাসপাতালে যাচ্ছিলেন।
পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহত আবুল কালামের পরিবার সূত্র জানায়, আবুল কালাম খামারের কাজ শেষে গতকাল সন্ধ্যায় অসুস্থ এক স্বজনকে দেখতে মোটরসাইকেলে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। তাঁর মোটরসাইকেলটি ফেনী সদর উপজেলা লালপোল এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগতির একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পরে হাইওয়ে পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে ফেনী ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসক আবুল কালামকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত আবুল কালামের ভগ্নিপতি কামরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। পরে সেখান থেকে হাসপাতালে গিয়েছেন। এরপর তাঁরা আবুল কালামের মরদেহ বাড়ি নিয়ে গেছেন। আবুল কালামের মা, স্ত্রী ও তিন সন্তান রয়েছে।
ফেনীর মহিপাল হাইওয়ে থানা–পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নুরুল আফছার বলেন, দুর্ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যান ও এর চালক পালিয়ে যাওয়ায় তাঁদের আটক করা সম্ভব হয়নি। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।