রাতে এলাকাবাসীর ধাওয়ায় পুকুরে ঝাঁপ দেন যুবক, পরদিন মিলল মরদেহ

রাতে এলাকাবাসীর ধাওয়ায় পুকুরে ঝাঁপ দেন যুবক, পরদিন মিলল মরদেহ
কুমিল্লার মনোহরগঞ্জে রাতের আঁধারে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া এক যুবককে ধাওয়া করেন এলাকাবাসী। পিটুনি থেকে বাঁচতে একটি পরিত্যক্ত পুকুরে লাফিয়ে পড়েন প্রেমিক। পরদিন দুপুরে ওই পুকুর থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।
নিহত যুবকের নাম সেলিম মিয়া (৪০)। তাঁর বাড়ি গাইবান্ধায় হলেও মনোহরগঞ্জের সরসপুর ইউনিয়নের ভাউপুর গ্রামে বিয়ে করেন। পেশায় রাজমিস্ত্রি সেলিম কাজের সুবাদে পরিবার নিয়ে থাকতেন ভাউপুরে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামের একটি পরিত্যক্ত পুকুর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।
স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, রাতে সেলিম লক্ষ্মণপুর গ্রামের এক প্রবাসীর স্ত্রী সঙ্গে দেখা করতে যান। এলাকাবাসী বিষয়টি টের পেয়ে তাঁকে ধাওয়া করেন। পিটুনি থেকে বাঁচতে সেলিম পাশের পরিত্যক্ত পুকুরে লাফিয়ে পড়েন। পুকুরটি ছিল কচুরিপানায় ভরা। পরে স্থানীয় লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে রাতে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশকে খবর দেন। ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ খোঁজাখুঁজি করেও রাতে সেলিমকে পায়নি। সকালে আবারও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের সঙ্গে এলাকাবাসী পুকুরে তল্লাশি শুরু করেন। দুপুর সোয়া ১২টার দিকে পুকুরে মাঝামাঝি স্থানে সেলিমের মরদেহ পাওয়া যায়। পরে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।
মনোহরগঞ্জ উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা (লিডার) বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, ‘সোমবার রাতে খবর পেয়ে আমাদের একটি দল সেখানে যায়। কিন্তু পরিত্যক্ত পুকুরে প্রচুর পরিমাণে কচুরিপানা থাকার কারণে ওই ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। মঙ্গলবার সকালে আবার তল্লাশি শুরু করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় ও আমাদের টিম মিলে কচুরিপানা পরিষ্কারের এক পর্যায়ে পুকুরের মাঝামাঝি অবস্থানে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়।’
ওই যুবকের স্ত্রীর ভাষ্য, পরকীয়া প্রেমিকা তাঁর স্বামীকে ডেকে নিয়ে হত্যা করেছেন।
আজ রাতে মনোহরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহিনুর ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা তদন্তের স্বার্থে এক প্রবাসীর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় এনেছি। এ ঘটনায় থানায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। তদন্তে এ ঘটনায় বিস্তারিত বেরিয়ে আসবে।’