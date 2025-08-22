বৃষ্টি উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীদের ভিড়, প্রাণবন্ত আয়োজন

সাতক্ষীরায় জিপিএ-৫ সংবর্ধনা
বৃষ্টি উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীদের ভিড়, প্রাণবন্ত আয়োজন
টানা তিন দিনের বৃষ্টি। কখনো ঝুম বৃষ্টি, কখনো টিপটিপ। এমন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতেও আজ শুক্রবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। সেখানে অনুষ্ঠিত হলো শিখো-প্রথম আলোর আয়োজনে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।
শ্যামনগরের নওয়াবেঁকী ছফিরুন্নেসা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে আসা শিক্ষার্থী মেহেরুবা শাওরীণ ভিজে যাওয়ার আশঙ্কায় ব্যাগে অতিরিক্ত পোশাক নিয়ে বেরিয়েছিল। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলছিল, ‘আমার মা ভেবেছিলেন, বৃষ্টির কারণে অনুষ্ঠান হবে না। কিন্তু আমি বন্ধুসভার এক সদস্যের কাছ থেকে জেনে মাকে বলেছিলাম, অনুষ্ঠান হবেই আর আমি যাব।’
একইভাবে আশাশুনি উপজেলার যমজ বোন নুসরাত জাহান ও ইসরাত জাহান তালা উপজেলার শহীদ আলী আহমেদ সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে। তারা জানায়, ‘ঝুঁকি না নিয়ে আমরা আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলাম। আজ সকালে তাই নিশ্চিন্তে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরেছি।’
‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগান সামনে রেখে শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম আলোর আয়োজনে সাতক্ষীরার সাতটি উপজেলার মোট ৬৫৩ শিক্ষার্থী এই সংবর্ধনা পায়। অনলাইনে নিবন্ধন করে তারা অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছিলেন অভিভাবকেরাও।
সকাল আটটা থেকেই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আসতে শুরু করে। নির্দিষ্ট বুথে লাইনে দাঁড়িয়ে ক্রেস্ট ও স্ন্যাকস বক্স সংগ্রহ করে তারা। বৃষ্টির কারণে আয়োজনের স্থানটি ওয়াটারপ্রুফ প্যান্ডেল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। সকাল ১০টার আগেই পুরো প্রাঙ্গণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে।
অনেক দিন পর একে অপরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় শিক্ষার্থীরা ছবি তোলা ও আড্ডায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেককে মা–বাবাকে পাশে বসিয়ে ছবির ফ্রেমে ধরা দিতেও দেখা যায়। সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। ঢাকার উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর প্রথম আলো সাতক্ষীরা বন্ধুসভার সদস্য শেখ শরীফ হাসানের সঞ্চালনায় আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়।
