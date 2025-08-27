দাদির পর আগুনে দগ্ধ স্কুলছাত্রী শশীও না–ফেরার দেশে
চট্টগ্রাম নগরের মোহরায় বসতঘরে আগুনে দগ্ধ হওয়া স্কুলছাত্রী শশী ঘোষ (১১) মারা গেছে। আজ বুধবার ভোরে ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত শশী ঘোষ চট্টগ্রাম নগরের সেন্ট মেরিস স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। এ ঘটনায় দগ্ধ শশী ঘোষের মা কণা ঘোষ একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
এর আগে দগ্ধ হয়ে চট্টগ্রামে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মঙ্গলবার ভোরে মারা যান শশীর দাদি গীতা রানি। আহত বাবা প্রদীপ ঘোষ চিকিৎসা নিয়ে বর্তমানে বাসায় আছেন।
ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায়, গত সোমবার দিবাগত রাত পৌনে তিনটার দিকে নগরের চান্দগাঁও থানার মোহরার মৌলভীবাজার এলাকার একটি বসতবাড়িতে আগুন লাগে। এতে গীতা রানি ঘোষসহ একই পরিবারের চারজন দগ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে গীতা রানি মঙ্গলবার ভোরে মারা যান। গীতা রানির ছেলে প্রদীপ ঘোষ, প্রদীপ ঘোষের স্ত্রী কণা ঘোষ ও মেয়ে শশী ঘোষও দগ্ধ হন। প্রথমে তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর প্রদীপ ঘোষ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। তবে অবস্থার অবনতি হলে তাঁর স্ত্রী কণা ঘোষ ও মেয়ে শশী ঘোষকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়।
শশী ঘোষের চাচাতো ভাই রাজীব ঘোষ সন্ধ্যায় প্রথম আলোকে জানান, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শশী ঘোষের মৃত্যু হয়। তার মরদেহ রাতে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে নিয়ে আসার কথা আছে। আর তাঁর কাকি কণা ঘোষ এখনো ঢাকায় চিকিৎসাধীন।
বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়, রাত পৌনে তিনটার দিকে বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে একটি বসতঘরে আগুনের সূত্রপাত হয়। মঙ্গলবার ভোর ৪টা ১০ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে বসতঘরের ১০ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে। বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে এই আগুনের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস।