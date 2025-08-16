জেলা

গ্রামবাসীকে লক্ষ্য করে ককটেল ‘ছোড়ার সময়’ বিস্ফোরণে ডাকাত নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
মুন্সিগঞ্জ
মরদেহ
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় স্থানীয় লোকজনকে লক্ষ্য করে ককটেল ছোড়ার সময় সেটি বিস্ফোরিত হয়ে ডাকাত দলের এক সদস্য নিহত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার হোসেন্দী ইউনিয়নের ভাটি বলাকী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র।

এ ঘটনায় ডাকাত দলের দুই সদস্যকে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় লোকজন। অন্যদিকে ডাকাত দলের হামলায় আহত হয়েছেন স্থানীয় দুই বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, হোসেন্দী ইউনিয়নের ভাটি বলাকী গ্রামসংলগ্ন মেঘনা নদীতে কয়েকটি বাল্কহেড নোঙর করা ছিল। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে স্পিডবোট নিয়ে সেখানে ডাকাতির চেষ্টা করে ডাকাত দলের সদস্যরা। কিন্তু নদীর জেলে ও বাল্কহেডের শ্রমিকদের কারণে ডাকাত দলের সদস্যরা ফিরে যায়। আজ সকাল সাড়ে সাতটার দিকে আবারও স্পিডবোট ও একটি ট্রলার নিয়ে ডাকাতি করতে আসে ডাকাতেরা। খবর পেয়ে ভাটি বলাকী গ্রামের লোকজন ট্রলার নিয়ে ডাকাতদের ধাওয়া দেন। এ সময় ডাকাতেরা কয়েকটি ফাঁকা গুলি ছোড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ডাকাতেরা একপর্যায়ে গ্রামবাসীকে লক্ষ্য করে ককটেল ছোড়ে। এ সময় অসাবধানতাবশত ডাকাত দলের এক সদস্যের হাতে ককটেল বিস্ফোরিত হয়। এতে ট্রলারে থাকা ওই ডাকাতের এক হাতের আঙুলসহ কবজির কিছু অংশ উড়ে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে স্পিডবোটে থাকা পাঁচ থেকে ছয় ডাকাত পালিয়ে যায়। পরে ট্রলারে থাকা ডাকাত দলের তিন সদস্যকে ধাওয়া দিয়ে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার চর কিশোরগঞ্জ এলাকা থেকে আটক করেন জনতা। পরে উত্তেজিত জনতা তাদের পিটুনি দিয়ে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পুলিশে সোপর্দ করেন। পুলিশ তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা যায় বিস্ফোরণে আহত ডাকাত দলের ওই সদস্য।

ডাকাত দলের হতাহত সদস্যের নাম তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

নারায়ণগঞ্জের কলাগাছিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ পরিদর্শক সালেহ আহম্মেদ পাঠান আজ বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, ‘সকাল পৌনে ১০টার দিকে তিন ডাকাতকে পিটুনি দিয়ে জনতা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাদের তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। চিকিৎসার জন্য তাদের নারায়ণগঞ্জের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে নেওয়ার পর ককটেল বিস্ফোরণের শিকার ডাকাত সদস্য মারা গেছে। ঘটনাস্থল থেকে দুটি অবিস্ফোরিত ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে।’

নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের নৌ পুলিশের দায়িত্বে থাকা উপমহাপুলিশ পরিদর্শক মো. আলমগীর হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, আহত ব্যক্তিরা নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে আছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

