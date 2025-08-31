‘পড়াশোনার পাশাপাশি দেশ ও মানুষের কথা ভাবতে হবে’

শেরপুরে জিপিএ-৫ সংবর্ধনা
‘পড়াশোনার পাশাপাশি দেশ ও মানুষের কথা ভাবতে হবে’
শেরপুরে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়।
‘স্বপ্ন দেখো, জীবন গড়ো’ স্লোগানে প্রথম আলো ও শিক্ষাবিষয়ক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শিখোর উদ্যোগে আয়োজিত এ সংবর্ধনায় জেলার ৫২৫ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গান, নাচ, আবৃত্তি আর নানা আয়োজনে জমে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরু হয়। রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
অনুষ্ঠানে বন্ধুসভার উপদেষ্টা সমাজকর্মী রাজিয়া সামাদ বলেন, ‘পড়াশোনার পাশাপাশি দেশ ও মানুষের কথা ভাবতে হবে। মানুষ না হলে বিদ্যা কোনো কাজে আসবে না। ভালো করতে না পারলেও খারাপ কাজ কোরো না। সবার আগে দেশ। জন–উদ্যোগের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমাদের কাঁধেই এ দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ভাই-বোনদের রক্তের বিনিময়ে যে নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি, তা যেন পথ না হারায়, সেদিকে তোমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।’
বক্তব্যের ফাঁকে বন্ধুসভার বন্ধু, স্থানীয় শিল্পী ও কৃতী শিক্ষার্থীরা গান, নাচ ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। প্রথম আলোর নেত্রকোনা প্রতিনিধি পল্লব চক্রবর্তী শিক্ষার্থীদের মাদক, মিথ্যা ও মুখস্থবিদ্যাকে ‘না’ বলার শপথ করান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর শেরপুর প্রতিনিধি আবদুল মান্নান। তিনি প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।
শিক্ষার্থীদের পক্ষে বক্তব্য দেয় কাওসার আহমেদ। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে সে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে। কাওসার বলে, ‘অনেক সময় স্কুল থেকে ফিরে খাবার পেতাম না। বাসায় পান্তা ভাত থাকত, সেটাই খেয়ে পড়াশোনা শুরু করতাম। আমার বিশ্বাস ছিল, সফলতা আসবেই। তবে এখনো অনেক দূর যেতে হবে।’
অনুষ্ঠানটি পাওয়ার্ড বাই কনকা-গ্রি এবং সহযোগিতায় ছিল কনকর্ড গ্রুপ, ফ্রেশ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, কোয়ালিটি গ্রুপ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি (বাংলাদেশ শাখা), আকিজ টেলিকম লিমিটেড, আম্বার আইটি লিমিটেড, এটিএন বাংলা ও প্রথম আলো বন্ধুসভা।