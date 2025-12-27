পঞ্চগড়ে শীতার্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণ

প্রথম আলো ট্রাস্ট
পঞ্চগড়ে শীতার্তদের মধ্যে কম্বল বিতরণ
রাহেলা বেগমের (৭০) স্বামীর মৃত্যু হয়েছে প্রায় তিন যুগ আগে। চার সন্তান পরিবার নিয়ে আলাদা থাকেন। তাঁর ঠাঁই হয়েছে সরকারের ‘আশ্রয়ণ প্রকল্পে’। তবে উত্তরের জনপদে তীব্র শীত নিবারণের মতো বন্দোবস্ত নেই তাঁর। প্রথম আলো ট্রাস্টের দেওয়া কম্বল হাতে প্রবীণ এই নারী বললেন, ‘জারখানোত কম্বলডা পায়া
উপকার হইল। বেলা ডুবিলে ঘরটাত শীল শীল করে বাতাস ঢুকে। মুই একেলা মানসি, এ্যালা কনেক গরম বান্ধিবে।’
পঞ্চগড় সদরের হাফিজাবাদ ইউনিয়নের পানিমাছপুকুরী আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা রাহেলা বেগম। গতকাল শুক্রবার দুপুরে পানিমাছপুকুরী দাখিল মাদ্রাসা মাঠে এই আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং এর আশপাশের ৬০ জন শীতার্ত মানুষের সঙ্গে প্রথম আলো ট্রাস্টের কম্বল পান রাহেলা বেগম।
গতকাল প্রথম আলো ট্রাস্টের উদ্যোগে পঞ্চগড় সদর, আটোয়ারী ও বোদা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মোট ২৪০ জন শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেন প্রথম আলো বন্ধুসভা পঞ্চগড়ের সদস্যরা। এর আগে বন্ধুসভার সদস্যরা স্থানীয়দের সহায়তায় এসব এলাকায় ঘুরে ঘুরে দুস্থ ও অসহায় শীতার্ত মানুষদের খুঁজে খুঁজে তালিকা তৈরি করেন। কম্বল দেওয়ার জন্য আগেই তাঁদের দিয়ে আসা হয় একটি করে টোকেন (স্লিপ)।
গতকাল সকালে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা ছিল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় চারপাশ ছিল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। কয়েক দিন ধরে উত্তরের জেলাটিতে বইছে হিমেল বাতাস। অনুভূত হচ্ছে তীব্র শীত। এমন শীতে সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন দুস্থ মানুষেরা।
ঘন কুয়াশার মধ্যেই সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বন্ধুসভার সদস্যরা কম্বল নিয়ে হাজির হন আটোয়ারীর মির্জাপুর ইউনিয়নের পানবারা আশ্রয়ণ প্রকল্পে। সেখানে আশ্রয়ণ প্রকল্প ও আশপাশের ৬০ জন শীতার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। এরপর বোদার নতুনহাট ও কালিয়াগঞ্জ এলাকায় ৬০ জন দুস্থ শীতার্ত মানুষের মাঝে প্রথম আলো ট্রাস্টের কম্বল বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া বিকেলে জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে আরও ৬০টি কম্বল বিতরণ করেন বন্ধুসভার সদস্যরা।
কম্বল পেয়ে পানবারা আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘আমাদের আশ্রয়ণ প্রকল্পটা সরকার নির্মাণ করে দেওয়ার ২৫ বছর হলো। পুরোটাই টিনের তৈরি। দীর্ঘদিন হওয়ায় বেশির ভাগ টিন ফুটো হয়ে গেছে। শীত আর বৃষ্টির সময় ভিতরে থাকা খুব কষ্টকর। আমাদের কষ্ট কেউ দেখে না। আজকে প্রথম আলোর কম্বল পাইছি। আমরা অনেক খুশি।’
কম্বল বিতরণের সময় আটোয়ারীর মির্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য তোজাক্কারুল ইসলাম, বোদার স্কুলশিক্ষক বশিরুল আলম, পঞ্চগড় জেলা জজ আদালতের আইনজীবী মনসুর আলী, স্থানীয় নারী উদ্যোক্তা খাদিজা আক্তার, প্রথম আলোর পঞ্চগড় প্রতিনিধি রাজিউর রহমান, পঞ্চগড় বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক আরিফুজ্জামান, সহসভাপতি সোহাগ রানা সুমন, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক রায়হান শরীফ, সহসাংগঠনিক সম্পাদক ওয়াকিউর রহমানসহ বন্ধুসভার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
শীতার্তদের সহায়তায় এগিয়ে আসুন
শীতার্ত মানুষের সহযোগিতায় আপনিও এগিয়ে আসতে পারেন। সহায়তা পাঠানো যাবে ব্যাংক ও বিকাশের মাধ্যমে। হিসাবের নাম: প্রথম আলো ট্রাস্ট/ত্রাণ তহবিল, হিসাব নম্বর: ২০৭ ২০০ ১১১৯৪, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা।
পাশাপাশি বিকাশে সহায়তার অর্থ পাঠাতে পারেন: ০১৭১৩০৬৭৫৭৬ এই মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরে। এ ছাড়া বিকাশ অ্যাপে ডোনেশন অপশনের মাধ্যমেও অনুদান পাঠাতে পারেন।