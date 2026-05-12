ক্রেতা সেজে ঢুকেছিলেন দোকানে, গয়না দেখতে দেখতে কর্মচারীদের চোখে ছিটালেন মরিচের গুঁড়া

ক্রেতা সেজে ঢুকেছিলেন দোকানে, গয়না দেখতে দেখতে কর্মচারীদের চোখে ছিটালেন মরিচের গুঁড়া
ক্রেতা সেজে গয়নার দোকানে ঢুকেছিলেন এক নারী। দেখছিলেন সোনার হার আর চুড়ি। দোকান কর্মচারীরাও শোকেস খুলে দেখাচ্ছিলেন নানা ধরনের গয়না। একপর্যায়ে ওই নারী হঠাৎ বোরকার পকেটে হাত দেন। মুহূর্তেই মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দেন তিন কর্মচারীর চোখেমুখে। দেখানোর জন্য বের করা বেশ কিছু গয়না কেড়ে নেন তিনি। মরিচের গুঁড়া ছিটানোয় কর্মচারীরা চোখে দেখতে পারছিলেন না। তবে এর মধ্যেও ওই নারীকে তাঁরা দোকান থেকে বের হতে দেননি। কর্মচারীদের বারবার ধাক্কা দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেও তিনি বিফল হন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ এসে আটক করে থানায় নিয়ে যায় ওই নারীকে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার পৌর সদরের বিবির হাটের নিউ টুনটু জুয়েলার্সে এই ঘটনা ঘটেছে। দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধারণ করা চিত্রে দেখা যায়, ওই নারী ক্রেতা সেজে সোনা নিয়ে পালাতে চেয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই নারীর নাম সালমা আকতার। তিনি ফটিকছড়ির ধর্মপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা হলেও থাকেন হাটহাজারী উপজেলা সদরের ভাড়া বাসায়। তিনি গতকাল সোমবার আরেকটি জুয়েলারির দোকানে চুরি করেছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
গয়নার দোকানের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ বেলা ২টার দিকে ক্রেতা সেজে বোরকা পরা ওই নারী দোকানে ঢোকেন। দোকানের কর্মচারীদের সোনার গয়না দেখাতে বলেন তিনি। পরে তাঁরা বেশ কিছু গয়না বের করলে ওই নারী তাঁদের সবার চোখেমুখে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দেন। এ সময় চুড়ি, কানের দুল এবং হার ছিনিয়ে নেন তিনি। গয়নাগুলো প্রায় সাড়ে তিন ভরি সোনা দিয়ে তৈরি। এক কর্মচারী ওই নারীর দুই হাত কৌশলে ধরে রাখেন। এরপর বাইরের লোকজন এসে ওই নারীকে আটক করে পুলিশে দেন।
দোকানের মালিক সুমন ধর প্রথম আলোকে বলেন, ‘সাড়ে ৩ ভরি সোনা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করেন ওই নারী। তাঁকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিই।’
জানতে চাইলে ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম খান প্রথম আলোকে বলেন, ওই নারীর বিরুদ্ধে গতকাল সোমবারও উপজেলার আরেকটি সোনার দোকান থেকে চুরির ঘটনার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। আজ আবার ক্রেতা সেজে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন। তাঁকে থানাহাজতে রাখা হয়েছে। মামলা করার পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।