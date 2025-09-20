নরসিংদীতে ব্রহ্মপুত্র থেকে পাঁচ মামলার আসামির লাশ উদ্ধার
নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে রুবেল মিয়া (৪২) নামের পাঁচ মামলার এক আসামির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার হাতিরদিয়া বাজারসংলগ্ন নদ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
রুবেল মিয়া কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর উপজেলার চরপাড়া গ্রামের নলবাইদ এলাকার হাবিব উদ্দিনের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে কুলিয়ারচর ও শিবপুর থানায় চুরি, ছিনতাই, মাদক, হত্যাসহ পাঁচটি মামলা আছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকাল নয়টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদে একজনের লাশ ভেসে থাকার খবর জানতে পারে মনোহরদী থানা-পুলিশ। এক ঘণ্টা পর অজ্ঞাতপরিচয়ে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে নরসিংদী পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) উপপরিদর্শক মো. আশরাফ আলী ঘটনাস্থলে গিয়ে আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে পরিচয় শনাক্ত করেন। এরপর জানা যায়, তাঁর নামে পাঁচটি মামলা আছে।
লাশ উদ্ধারের স্থানটির এক পাশে নরসিংদীর মনোহরদীর হাতিরদিয়া এবং অপর পাশে গাজীপুরের কাপাসিয়ার সনমানিয়া এলাকা। পুলিশ জানায়, গতকাল শুক্রবার রাত তিনটার দিকে কাপাসিয়া থানার একটি টহল দল সনমানিয়া এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যান থামায়। পিকআপটিতে তিনটি গরু ও কয়েকজন লোক ছিলেন। পুলিশ দেখে তাঁরা পালানোর চেষ্টা করেন। ধাওয়া দিলে পিকআপটি সেতু পার হয়ে মনোহরদীর দিকে ঢোকার চেষ্টা করে। তবে সেতুর অপর প্রান্তে আরেকটি গাড়ি চলে আসায় সেটি আটকে যায়। তখন লোকজন পিকআপ ফেলে পালিয়ে যান। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তিনটি গরু ও কিছু অস্ত্র উদ্ধার করে।
মনোহরদী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মাহাতাব রহমান এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের একজন ছিলেন রুবেল মিয়া। পুলিশের ধাওয়া খেয়ে তিনি নদে ঝাঁপ দেন। কিন্তু নদ সাঁতরে পাড়ে উঠতে না পেরে ডুবে যান। আজ সকালে তাঁর লাশ ভেসে ওঠে। তাঁর শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।