জেলা

দিনাজপুর আসছেন জামায়াতের আমির, নারীসহ ছয় লাখ মানুষের উপস্থিতির আশা

প্রতিনিধি
দিনাজপুর
দিনাজপুর শহরের গোর-এ-শহীদ মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে চলছে জনসভা মঞ্চের সাজসজ্জার কাজ। গতকাল বিকেলে তোলাছবি: প্রথম আলো

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচারণার দ্বিতীয় দিনে দিনাজপুরে আসছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। আগামীকাল শুক্রবার দুপুরে দিনাজপুর শহরের গোর-এ-শহীদ ময়দানে দলীয় নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে তাঁর বক্তব্য দেওয়ার কথা।

জামায়াতের আমিরের আগমন উপলক্ষে প্রায় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করার কথা জানিয়েছেন স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। তাঁদের প্রত্যাশা, জনসভায় প্রায় এক লাখ নারীসহ প্রায় ছয় লাখ মানুষ উপস্থিত হবেন।

কয়েক দিন থেকে গোর-এ-শহীদ মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে চলছে জনসভা মঞ্চের সাজসজ্জার কাজ। এই আয়োজনকে সফল করতে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে জেলা নেতাদের বৈঠকসহ যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ আনিসুর রহমান বলেন, ‘জনসভায় সর্বস্তরের মানুষ যেন নির্বিঘ্নে আসতে পারেন, এ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেতাবগঞ্জ ও পার্বতীপুর থেকে মানুষ ট্রেনে আসবে। এ ছাড়াও ৫০০ বাস, ৭০০ ট্রাক, ৬০০ পিকআপ ও ভটভটি, ৩ হাজার ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক এবং ৫ হাজার মোটরসাইকেল নিয়ে জনসভায় সমবেত হবেন জামায়াতের নেতা-কর্মী, সমর্থক ও ভোটাররা। আমরা আশা করছি, ছয় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটবে, যার মধ্যে এক লাখ নারী।’

আগামীকালের জনসভায় জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে দলটির কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল হালিম, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েমের উপস্থিত থাকার কথা আছে।

